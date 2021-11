Carcaño quiere marcharse a Sudamérica cuando salga de prisión

¿Qué hará Miguel Carcaño cuando salga de prisión? El asesino de Marta del Castillo, que cumple actualmente su condena de 21 años y tres meses de prisión en la cárcel de Herrera de la Mancha, confesó a sus abogadas, Paloma Pérez Sendino y Mónica Gallardo Bejarano, que quería marcharse a Sudamérica cuando saliera en libertad.

Así lo han asegurado las dos letradas en la entrevista que han concedido a este periódico.

–¿Cuál fue la última vez que hablaron o tuvieron noticias de Miguel Carcaño?

–Paloma Pérez Sendino. Yo exactamente no me acuerdo, pero por carta he tenido contacto con él hará un año y medio, en la que me cuenta cómo se encontraba, pero nada en relación a los hechos.

–Mónica Gallardo Bejarano. La última vez que tuve contacto con él, si no recuerdo mal, fue en una visita que hice a la cárcel de Herrera de la Mancha en compañía de la Policía para la búsqueda en la escombrera de Camas, porque se intentaba localizar, como era enorme, se intentaba señalar la parte exacta de la escombrera, y Miguel le dijo a la Policía que no podía señalar nada porque esa versión él nunca la había mantenido oficialmente.

De hecho, se abrieron las diligencias que se tuvieron que archivar porque formalmente no constaba esa declaración efectuada por Miguel. La Policía dijo que sí y de hecho se promovió la prueba P-300 para ver en qué parte, pero esa supuesta octava versión nunca llegó a ser declarada por Miguel, y en ese traslado fue la última vez que lo vi físicamente, aunque después hemos tenido noticias por las cartas que ha mandado al despacho.

–Miguel Carcaño estará en prisión, en principio, hasta el 8 de mayo de 2030. ¿Cómo creen que será su vida en libertad?

–P.P.S. Suponiendo que pueda conseguir algún beneficio y en vez del 2030 salga en el 2028, por ejemplo, supongo que su vida, si no se ha tratado psicológicamente en prisión, seguirá con sus mismos miedos y su misma forma de actuación, y también supongo por otros casos que saldrá muy prisionizado, con lo cual en la calle no se va a encontrar a gusto porque por mucho que esté en libertad. Lo que él nos decía es que en el momento que saliera se quería ir a Sudamérica, a Argentina o Uruguay.

–¿Y eso por qué lo decía, conoce a alguien allí?

–P.P.S. No, lo decía para cambiar su vida y quitarse de aquí.–M.G.B. Él se sentía la persona más odiada, porque ha sido condenado por un asesinato sin que se haya hallado el cuerpo. De hecho, incluso en una ocasión pidió el traslado a la prisión de Canarias.

Tal y como ha publicado este periódico, Miguel Carcaño ha pedido ya salir de prisión en una treintena de ocasiones, pero todos estos permisos de salida han sido rechazados por la junta de tratamiento de la cárcel de Herrera de la Mancha (Ciudad Real).

Miguel Carcaño lleva desde 2009 privado de libertad, primero como preso preventivo tras su detención y posteriormente cumpliendo su condena. Inicialmente estuvo en las cárceles sevillanas, mientras tenía que estar a disposición del juzgado que investigaba el caso y luego de la Audiencia de Sevilla para su enjuiciamiento, y una vez que fue condenado pasó a cumplir la pena en el centro penitenciario manchego.

El acusado tendrá 41 años cuando salga de la cárcel, pero no podrá volver a Sevilla hasta el 19 de febrero del año 2043 –con 53 años–, dado que la condena incluye la prohibición de residir en la misma localidad o ciudad donde lo hagan los padres y las hermanas de Marta por espacio de 30 años, así como de aproximarse a menos de 500 metros y de comunicarse por cualquier medio con ellos durante ese mismo periodo de tiempo.