Carlos Sierra, director de la Oficina Judicial: “La Ciudad de la Justicia funcionará esta legislatura”

Después de dos décadas mareando la perdiz con la futura Ciudad de la Justicia, el nuevo Gobierno del cambio ha realizado una apuesta clara por trasladar el futuro complejo que debe reunir todos los órganos judiciales dispersos a Palmas Altas. El director de la Oficina Judicial y Fiscal, Carlos Rodríguez Sierra ha asegurado a este periódico que después de todos estos avatares, el campus judicial será una realidad y estará, según dice, funcionando antes de que acabe la legislatura: en el año 2022. "Sevilla no puede estar sin una Ciudad de la Justicia, se estudiaron varias posibles ubicaciones, algunas descartadas por cuestiones urbanísticas y por suelos inundables, como el Charco de la Pava", explica Carlos Rodríguez Sierra.

La ubicación de Palmas Altas es "una opción real", pero ahora depende del plan de movilidad de la zona. "El plan de movilidad nos va a determinar el flujo de vehículos y qué necesidades hay para acceder a Palmas Altas, y salvo que el plan de movilidad dijera que es inviable, el proyecto de Palmas Altas saldrá adelante, porque el propio vicepresidente de la Junta y consejero de Justicia, Juan Marín, entiende que es prioritario que Sevilla tenga su Ciudad de la Justicia", afirma el director general.

El responsable de la Oficina Judicial y Fiscal recuerda que actualmente en Andalucía sólo disponen de Ciudad de la Justicia Córdoba, Málaga y Almería. La Ciudad de la Justicia de Sevilla tendrá además en cuenta las necesidades futuras, el crecimiento de los juzgados y "hay que tener previsto ese crecimiento de órganos judiciales y si el año que viene o dentro de un par de años se siguen creando una media de dos o tres nuevos juzgados, evidentemente empezaríamos a tener verdaderos problemas de ubicación", indica Carlos Sierra.

El director general insiste en que el futuro complejo judicial de Sevilla es un tema prioritario para el Gobierno andaluz y la consejería de Justicia y salvo que el plan de movilidad fuera negativo, "creo que la opción de Palmas Altas en esta legislatura puede ser una realidad. Si el plan es positivo, se podría hablar de plazos. Creo que he escuchado ocho o diez ubicaciones distintas, este equipo de Gobierno y esta Consejería cumplen con lo que dicen, por lo que entendemos que en esta legislatura va a ser una realidad la Ciudad de la Justicia".

Hay que acometer obras, pero la Ciudad de la Justicia funcionará antes de acabar la legislatura

Preguntado sobre si al final de legislatura esa realidad implicará que los juzgados ya estarán trasladados y funcionando en Palmas Altas, la respuesta no deja lugar a dudas. "Hay que acometer obras de adaptación, pero la Ciudad de la Justicia de Sevilla estará ya funcionando antes de que acabe la legislatura".

Y esto será así, prosigue Carlos Sierra, porque el proyecto de campus judicial de la Consejería de Justicia "va muy en serio y el consejero ya dijo recientemente en la Comisión de Justicia que había un compromiso de compra tanto de lo que allí existe de Abengoa y de la universidad Loyola, y dos parcelas, una para la construcción de un edificio para crecimiento futuro y otra para aparcamiento.

El hecho de que aún no llegue el Metro no será ningún hándicap, según Carlos Sierra, porque "hay otras opciones previas al Metro, pero eso evidentemente hasta que no se tenga el plan de movilidad no podemos decir nada".