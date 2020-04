Coronavirus en Sevilla: Sindicato de Justicia destaca la "imprescindible" labor de los funcionarios

El Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ) ha asegurado este miércoles que los funcionarios de Justicia están realizando una "imprescindible" labor para el funcionamiento de las estructuras judiciales y la prestación del servicio público durante la crisis del coronavirus.

En un comunicado, STAJ se ha referido a las manifestaciones realizadas por el presidente del TSJA, Lorenzo del Río, en una entrevista con este periódico en la que el magistrado comenta la limitación de las plantillas de funcionarios, una afirmación que al sindicato le resulta llamativa "teniendo en cuenta que los jueces, en este proceso de estado de alarma y servicios esenciales, prestan servicio en sus casas, salvo los destinados en juzgados que realizan guardias o cuando son requeridos ante la eventual entrada de algún asunto urgente que requiera su intervención".

"Sin embargo, vemos que los altos cargos de la Judicatura y la Fiscalía reclaman que los funcionarios presten el servicio en su modalidad presencial y no en régimen de disponibilidad como realizan jueces y fiscales. Por tanto, ese esfuerzo por mantener el rigor en la prestación de los servicios esenciales de estos colectivos de la Justicia que con tanta pomposidad expresa el señor Lorenzo del Río, se basa, como él mismo reconoce, en ponerse al día en el dictado de sentencias y resoluciones pendientes, en acudir a las sedes judiciales cuando son reclamados y en exigir a la Administración que haya más funcionarios presentes en las sedes judiciales", añade STAJ.

Para esta organización sindical llama más la atención que el presidente del Alto Tribunal andaluz anime a los jueces "a no desfallecer ni a adoptar comportamientos miméticos a los que pueden observar a su alrededor, en los que se antepone cualquier consideración al deber profesional, poniendo en entredicho con estas indecorosas manifestaciones la profesionalidad del resto de agentes integrantes y responsables de la Administración de Justicia. Tal vez, y sólo tal vez, en estos momentos, no sólo los demás operadores de la justicia, sino también los propios justiciables, también antepongan otros valores más vitales como lo es la salud, no sólo individual, sino colectiva. Es muy fácil defender el deber profesional, desde casa y sin arriesgar su salud ni la de los suyos", asegura.

En este escenario insólito y delicado, viendo la "actitud desconsiderada hacia los trabajadores al servicios de la Administración de Justicia por parte de los más altos responsables de la judicatura, desde el presidente del CGPJ hasta los Decanos de cada municipio, a este sindicato le tranquiliza sobremanera que esta Administración esté en manos de otras instituciones, como se lamenta el Sr. Lorenzo del Río".

El sindicato concluye que "afortunadamente, la dotación de personal en las sedes judiciales, no depende de los miembros de la carrera judicial. De ser así en estos momentos la salud de de estos trabajadores estaría en grave riesgo, teniendo en cuenta que prestan servicio de cara al público sin medidas de protección, pues se verían abocados a asumir tareas más allá de las esenciales, para la caprichosa tranquilidad de sus señorías".