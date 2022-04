El Derecho y la moda flamenca, a debate en el Colegio de Abogados de Sevilla

La Feria de Sevilla y la moda flamenca tiene también un aspecto jurídico. El viernes 22 de abril se celebran las jornadas de Derecho y Moda Flamenca por primera vez, una fecha que no está escogida en vano puesto que es el día de la Tierra y se va a dar especial importancia a la sostenibilidad. Profesionales del Derecho y la moda debatirán en el Colegio de Abogados de Sevilla sobre la moda flamenca y su vertiente jurídica. La jornada está organizada por Torrijiano Abogados, Socia, Fashion and Digital Law y By Maitane y las inscripiciones son a través de internet.

"Más allá de la dimensión legal relativa a la marca, los debates abarcan aspectos como el laboral y el del emprendimiento", explica Silvia Muñoz. Según la abogada, que es CEO de Torrijiano Abogados y abogada especialista en Relaciones laborales y Moda Sostenible, "la moda flamenca puede ser un motor de desarrollo porque cuando analizamos vemos que hay mucha economía sumergida, sobre todo en el tema de las costureras, donde planteamos la posibilidad de que se constituyan en cooperativa para, no solo la moda flamenca, sino para la producción textil". La abogada recuerda que con la pandemia, los centros de producción textil se han desplazado hacia zonas más cercanas como Portugal "y Andalucía tiene una tradicción textil que puede aprovechar en este sentido".

Entre los ponentes estan Enrique Ortega Burgos, CEO de EOB Fashion&Luxury&Retail y Presidente de AEDM, Asociación de Expertos en Derecho de la Moda de España y Portugal o la propia Silvia Muñoz.Además, se abordarán temas concretos como el Derecho de la Propiedad Intelectual y Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs) contando con la presencia de Águeda Valdayo, miembro de Andema, Asociación para la Defensa de la Marca, Patricia Sánchez, CEO Fashion & Digital Law y abogada especializada en Marketing Digital, miembro también del Comité de Expertos de Derecho de la Moda o Macarena Gutierrez, abogada especialista en Derecho Digital y en PI. Temas como la gestión de una empresa de moda que se abordarán de la mano de Maria Salomé Gómez, abogada y directora provincial de Faecta, Federación Andaluza de Empresas Cooperativas de Trabajo en Sevilla, Ignacio González, responsable técnico del CADE, Centros Andaluces de Emprendimiento y Beatriz Blatnik, responsable de desarrollo de negocio de Teran Conde en Paris.

Desfiles de moda

Los diseñadores también serán protagonistas de las jornadas, tanto en las ponencias de la mañana como en el desfile de Moda Flamenca que se celebrará por la tarde en el Hotel las Casas del Rey de Baeza a las 17:00, tras el cóctel y networking. La presentación del desfile será a cargo de la artista Mercedes Eirín. La producción de la pasarela ha sido a cargo de la Maitane Roldán, consultora de moda de ByMaitane. "Aquí es muy importante la sostenibilidad. Esta diseñadora, por ejemplo, utiliza tejidos antiguos de trajes de fallera para crear moda".

Diseñadores nóveles y vanguardistas junto a clásicos de la Moda Flamenca Sevillana como Lina se unen por la sostenibilidad. Susana Álvarez e Inés Rodríguez son también las protagonistas de este desfile. Desde París, la marca Teran Conde de la diseñadora Esperanza Teran Conde o desde Barcelona, la diseñadora y artista Fiona Capdevila pondrán broche final a estas jornadas pioneras en Sevilla.

Por último, se dará testimonio y se pondrá en valor el trabajo de las costureras tradicionales que cosen desde sus casas, homenajeándolas por su gran labor profesional gracias a la aportación de la abogada Rocío Mendoza que entrevista personalmente a estas mujeres que están en la sombra.