La Fiscalía del Supremo pide la absolución del ex consejero Antonio Fernández y del ex director de Trabajo Juan Márquez

Por último, la Fiscalía dice que "no es razonable que diferentes piezas, con iguales presupuestos procesales objetivos y subjetivos, obtengan distintas respuestas en función de la mayor o menor celeridad con que se han tramitado y el disinto momento temporal en que han sido enjuiciadas". Los criterios delimitadores de la Sección Séptima de la Audiencia -el tribunal que adoptó el criterio de la exclusión de los ex altos cargos- y de la sentencia del Supremo sobre los ERE "deben ser efectivos de forma uniforme en todas las piezas" porque "la concesión de las ayudas sociolaborales y la distracción de fondos urante el periodo de tiempo en que ocuparon sus cargos los recurrentes ya ha sido objeto de enjuiciamiento en el procedimiento específico".

Sobre por qué se ha llegado a esta situación, la Fiscalía señala que la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla se dictó con fecha 12 de enero de 2022, con posterioridad a la sentencia de la Sección Primera que condenó a los ex altos cargos pero " antes de la sentencia del Tribunal Supremo 749/2022 -la de los ERE- que corrige a la Sección Primera y delimita el objeto del enjuiciamiento de la pieza del procedimiento específico. Por tanto, no pudo la Sección Tercera acomodar su resolución a los criterios de delimitación de objeto de enjuiciamiento que después fijó esta exclentísima Sala".

La Fiscalía del Supremo recuerda que la sentencia de la Sala Segunda que confirmó las condenas a los ex altos cargos por la instauración del "procedimiento específico" ya advertía del riesgo del non bis in ídem para un determinado grupo de personas que participaron del "diseño y puesta en funcionamiento del sistema y, a la vez, dispusieron de los caudales públicos".

La Fiscalía del Alto Tribunal, en el escrito de respuesta a los recursos –al que ha tenido acceso periódico–, se aparta de esta forma de la Fiscalía Anticorrupción, que en el juicio consideró que no podía apreciarse el principio 'non bis in ídem' , y sostiene que en este caso "asiste la razón" a los dos ex altos cargos, por lo que debe "dictarse un fallo absolutorio" para ambos.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla condenó enero de 2022 a siete años y un día de cárcel al ex consejero de Empleo de la Junta de Andalucía Antonio Fernández, y a cuatro años y un día de prisión al ex director general de Trabajo y Seguridad Social Juan Márquez, en relación con las ayudas a la empresa Aceitunas y Conservas (Acyco), mientras que absolvió a otros tres ex altos cargos de la Junta. Además, impuso condenas de entre dos y cinco años de prisión a otros cinco acusados ajenos a la Administración autonómica. En todos los casos, la Audiencia aplicó la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas en una sentencia de 332 folios y que se dictó más de un año después de que el juicio quedara visto para sentencia.

Contra todo pronóstico, contra el criterio de sus compañeros de la Fiscalía Anticorrupción y del tribunal sentenciador. La Fiscalía del Tribunal Supremo ha pedido que se estime el recurso de casación presentado por el ex consejero de Empleo Antonio Fernández y por el que fuera director general de Trabajo Juan Márquez , que fueron condenados a siete y cuatro años de cárcel , respectivamente, por las ayudas de 2,9 millones concedidas a la empresa sevillana Aceitunas y Conservas (Acyco), y por tanto sean absueltos, al considerar que no debieron ser sometidos a un doble enjuiciamiento tras haber sido juzgados y condenados en la denominada "pieza política" de los ERE.

El segundo juicio de los ERE, que arrancó con la polémica de los ex altos cargos doblemente enjuiciados

El caso de las ayudas concedidas a Acyco fue el segundo juicio de los ERE celebrado en la Audiencia de Sevilla. La vista oral se inició el 9 de septiembre de 2020 con polémica puesto que en el banquillo de los acusados se sentaban 12 procesados, entre ellos cinco ex altos cargos de la Administración andaluza que fueron excluidos del resto de las piezas tras haber sido enjuiciados en el “procedimiento específico” de los ERE. Se trata del ex consejero de Empleo Antonio Fernández; el ex viceconsejero, Agustín Barberá; los ex directores de Trabajo y Seguridad Social Javier Guerrero y Juan Márquez; y el ex director de la agencia IDEA Miguel Ángel Serrano Aguilar.

Había un sexto ex alto cargo, el ex director de Trabajo Daniel Alberto Rivera que fue juzgado en esta causa porque no se le aplicó el principio non bis in ídem, dado que la Audiencia lo exculpó del juicio del “procedimiento específico”, lo que no impide que sea enjuiciado en algunas de las restantes piezas de las ayudas individuales.

Durante la vista oral, que acabó el 22 de diciembre de 2020, la Fiscalía Anticorrupción modificó sus conclusiones provisionales, rebajándolas en algunos casos. Así, pidió diez años y medio de cárcel para el ex consejero de Empleo Antonio Fernández; otros cuatro años y medio para el ex viceconsejero Agustín Barberá -inicialmente solicitaba 14 años y medio- y la misma pena para los ex directores generales de Trabajo Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera. Para el ex director general de la agencia IDEA Miguel Ángel Serrano Aguilar solicitó seis años de prisión, y en el caso de la empresaria Encarnación Poto Monge, el abogado de Acyco, Gabriel Barrero, y para un letrado reclamó nueve años de prisión frente a los 14 iniciales.

Entre los acusados se encontraba precisamente el ex director de Trabajo Javier Guerrero, que falleció en medio de este juicio, el 11 de octubre de 2020. Las peticiones del Ministerio Público incluían otros seis años para los ex trabajadores de la consultora Vitalia Antonio Albarracín y Jesús Bordallo y cuatro años para el intruso Andrés Carrasco Muñoz.

En el ERE de Acyco fueron incluidos dos intrusos, Andrés Carrasco Muñoz, que según el Ministerio Público era “amigo de la infancia” de Javier Guerrero, y el que fuera alcalde de San Nicolás del Puerto, Domingo Martínez Castillo, ya fallecido y también “amigo” del ex alto cargo. Estos dos intrusos recibieron de la póliza suscrita para los 36 trabajadores de Acyco las cantidades de 113.480,72 euros y 109.572,19 euros, respectivamente.