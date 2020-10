La Fiscalía Anticorrupción pide la "detención inmediata" del ex presidente de Isofotón

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado este jueves a la juez que dicte orden de detención del ex presidente de Isofotón Ángel Luis Serrano Serrano por no haber comparecido a declarar en la macrocausa en la que se investigan las ayudas por más de 80 millones concedidas a esta empresa malagueña, según han confirmado a este periódico fuentes del caso.

La petición de los fiscales delegados de Anticorrupción Fernando Soto Patiño y María Nazaret Salguero se ha producido después de que el ex presidente de la compañía no acudiera hoy a declarar. La juez de Instrucción número 3 de Sevilla, Patricia Fernández Franco, dictó este jueves una providencia en la que, ante la incomparecencia del ex presidente de Isofotón Ángel Luis Serrano Serrano a la declaración fijada para hoy, planteaba a la Fiscalía Anticorrupción y a la acusación popular si procede "dictar orden de detención inmediata" contra el ex responsable de la empresa malagueña, uno de los 38 investigados en la macrocausa abierta por las presuntas irregularidades en la concesión de ayudas por importe de más de 80 millones de euros.

En la providencia, la juez recuerda el escrito presentado ayer por la defensa de Ángel Luis Serrano Serrano, en la que aseguraba que no podía comparecer a declarar este miércoles porque tenía un "viaje de negocios" de Panamá, país en el que reside, a México D. F., y se ofrecía a declarar a partir del próximo 1 de noviembre.

La instructora señala asimismo que en su momento ya se rechazó la posibilidad de aplazar la declaración, puesto que el motivo esgrimido para justificar la ausencia a la declaración "no es causa legal de suspensión", y de ahí que haya solicitado ahora a la Fiscalía y a la acusación popular para que se pronuncien sobre la procedencia de acordar la orden de detención de Ángel Luis Serrano Serrano.

Tras el dictado de esta providencia, la Fiscalía Anticorrupción ha presentado un escrito a la juez en el que ha solicitado la detención de Ángel Luis Serrano Serrano. También estaba citado hoy a declarar su hermano Diego Serrano, pero en este caso no se ha solicitado ninguna medida porque no hay constancia de que la notificación de la citación, que se hizo mediante correo electrónico, haya sido correcta.