El ex presidente de Isofotón no acude a declarar por un viaje a México

El ex presidente de Isofotón Ángel Luis Serrano Serrano, uno de los 38 investigados en esta macrocausa en la que se investigan las ayudas que por importe de más de 80 millones de euros recibió dicha empresa, no ha acudido a declarar ante la juez este miércoles alegando que tiene un viaje programado a México. Tampoco ha comparecido en el juzgado su hermano Diego Serrano Serrano, si bien en este caso no se ha planteado ninguna alegación para justificar la incomparecencia, ni tampoco ha acudido su abogado defensor.

En un escrito presentado ayer por su abogado defensor, el ex presidente de la empresa malagueña, explica que Ángel Luis Serrano tenía un "viaje de negocios" programas desde el pasado mes de junio desde Panamá, país en el que tiene fijada su residencia, a la ciudad de México D.F., y señalaba que el pasado 16 de septiembre ya había solicitado que se aplazara la citación a declarar de este miércoles y que se fijara una nueva fecha a partir del 1 de noviembre, todo ello con la "correspondiente acreditación documental" de estas circunstancias.

La juez de Instrucción número 3 de Sevilla, Patricia Fernández, rechazó la petición de aplazamiento de la declaración en una providencia dictada el pasado 21 de septiembre, al estimar que no es "causa legal de suspensión el motivo esgrimido".

El letrado del ex presidente de la compañía, Jorge León Gross, añade que ha presentado un recurso de reforma contra esta providencia, insistiendo en el aplazamiento, pero dicho recurso no ha sido resuelto, por lo que el letrado anunciaba que Ángel Luis Serrano no iba a comparecer a la declaración de hoy, "lamentando sinceramente las molestias ocasionadas al órgano judicial y reiterando, en todo caso, su voluntad de comparecer ante el mismo, en la nueva fecha que le sea comunicada al efecto, a partir del 1 de noviembre de 2020, solicitando que dicha comunicación se lleve a cabo con la mayor antelación que sea posible".

Por último, el abogado del ex presidente de Isofotón se adhiere a las peticiones de nulidad planteadas por las defensas en esta macrocausa, al considerar que se han superado los plazos de instrucción.

Quien sí ha comparecido y está declarando ante la juez es Óscar López García, ex director financiero de producción de Isofotón. La juez había citado como investigados por delitos continuados de malversación, prevaricación y falsedad en documento público a estos tres primeros imputados, a los que considera "responsables de la trama empresarial que se beneficia de las ayudas públicas irregulares".

La juez ha citado a declarar como investigadas entre los meses de octubre y noviembre a un total de 38 personas, entre las que figuran 12 ex altos cargos socialistas de la Junta de Andalucía, en relación con los avales y préstamos que por importe de más de 80 millones de euros recibió la empresa malagueña Isofotón.