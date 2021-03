La Fiscalía pide al juez que archive la causa contra el hermano de Carcaño sin practicar pruebas

La Fiscalía de Sevilla insiste en el archivo de la última línea de investigación abierta en la búsqueda del cuerpo de Marta del Castillo. El Ministerio Público ha pedido al juez de Instrucción número 4 de Sevilla que archive de nuevo esta investigación contra el hermano de Miguel Carcaño, que se reabrió en febrero del año pasado, y que lo haga sin practicar ninguna de las pruebas que ha solicitado la acusación particular que ejercen los padres de Marta.

La abogada de la familia, Inmaculada Torres, pidió al juez la práctica de una batería de pruebas, a raíz del informe de la Policía Nacional que corrobora que Carcaño presentó documentos falsos para que le concedieran la hipoteca sobre el piso de León XIII donde se produjo el asesinato.

Sin embargo, la Fiscalía de Sevilla se ha opuesto a la práctica de las nuevas pruebas y ha insistido en el archivo de la causa, al entender que no se puede volver a realizar una investigación sobre unos hechos y unas personas que ya han sido juzgadas, dado que se incurriría en la prohibición legal de la "cosa juzgada", que recoge el principio non bis in ídem, según han explicado a este periódico fuentes del caso.

La Fiscalía entiende que las pruebas propuestas por la familia pretenden volver a instruir unos hechos que ya han sido enjuiciados y sentenciados, por lo que concluye, al igual que su anterior escrito, que debe archivarse la investigación contra Francisco Javier Delgado, al estimar que la veracidad de la falsedad de los documentos que Carcaño utilizó para lograr la hipoteca del piso de León XIII no ofrece más “credibilidad” a la última declaración de Miguel Carcaño, según la cual el impago del préstamo motivó la discusión con su hermano Francisco Javier Delgado, en el transcurso de la cual éste habría golpeado a Marta con la culata de una pistola.

En este contexto, las fuentes han señalado que todas estas pruebas no serían relevantes ni conducirían al hallazgo del cuerpo y han apuntado que se trataría de un hecho diferente en el caso de que, por ejemplo, apareciera esa pistola con la que según la última versión de Carcaño se habría cometido el crimen. Ese hallazgo sí permitiría, hipotéticamente, el análisis del arma y la búsqueda de restos de ADN de Marta del Castillo, con lo que se trataría de hechos nuevos que sí tendrían que ser investigados.

La familia ha pedido al juez una nueva declaración de Miguel Carcaño –que cumple su condena de 21 años y tres meses en la cárcel de Herrera de la Mancha–, así como de su hermano, Javier Delgado, y de la ex mujer de este último. También ha reclamado que se celebre un careo entre ambos hermanos, con la idea de tratar de esclarecer las discrepancias en el testimonio de ambos respecto a la séptima versión del crimen, en la que Carcaño culpó a Javier Delgado de la muerte de Marta.

Además de estas declaraciones, la abogada de la familia ha solicitado en su escrito la práctica de una prueba pericial relacionada con el tensiómetro que, según varias declaraciones de Miguel Carcaño, habría sido utilizado para comprobar que Marta no tenía pulso y había fallecido.

La familia recuerda que el tensiómetro nunca se encendió a instancias de la Policía o del juzgado, por lo que no se comprobó ni cuándo fue la última vez que se utilizó ni lo que este aparato marcaba, por lo que considera que a través de esa prueba pericial y utilizando ciertas técnicas se podría rastrear la memoria del tensiómetro a pesar de que han transcurrido ya 12 años desde que sucedió el crimen, han precisado las mismas fuentes.

Los resultados del análisis del tensiómetro podrían situar, en caso de ser cierto como declara Miguel Carcaño que usó este instrumento para comprobar si Marta tenía pulso, la hora exacta en la que se produjo el crimen. Conociendo la data de la muerte se podría establecer, de acuerdo con las declaraciones y los testimonios recopilados en la causa, quién o quiénes de los investigados en su día podrían hallarse en el domicilio de León XIII cuando se cometió el asesinato y determinar posibles contradicciones o falsedades en sus testimonios.