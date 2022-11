Griñán y Chaves reciben en la Audiencia la notificación de la condena de inhabilitación

Los ex presidentes de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán y Manuel Chaves han acudido a primera hora de este martes a la Audiencia de Sevilla, donde han recibido la notificación de la condena de inhabilitación por el caso de los ERE. Aunque el tribunal los había citado para mañana a las 11:00 horas, los dos ex presidentes han decidido adelantar su comparecencia.

Griñán ha sido el primero en llegar a la Audiencia de Sevilla, cuando pasaban sólo dos minutos de las nueve de la mañana, y a la salida no ha querido pronunciarse, en declaraciones a este periódico, sobre las posibilidades de que prospere la petición de suspensión de la ejecución de la pena de prisión que ha planteado su defensa.

Preguntado sobre cómo se encuentra, el ex presidente ha bromeado diciendo que estaba "bajo la lluvia". Y sobre si tiene esperanzas en la decisión de la Audiencia respecto a la petición de suspensión de la ejecución de la pena de cárcel. "Yo no he planteado ninguna suspensión en la Audiencia. Yo no soy mi abogado. Usted conoce a mi abogado. Mi abogado es el que contesta a todas las cuestiones jurídicas, yo de eso no tengo ni idea", ha respondido escuetamente Griñán, que ha abandonado la Audiencia tan sólo unos minutos después de recibir la notificación en la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla.

Tan sólo unos minutos después, sobre las 09:38 horas de esta mañana, hacía presencia en la Audiencia el ex presidente de la Junta Manuel Chaves, que apenas ha sido reconocido a su llegada a la sede judicial puesto que llevaba puesto un chubasquero y cubría su cara con una mascarilla. A la salida de la Audiencia, Manuel Chaves no ha querido hacer ninguna declaración a este periódico.

Los dos ex presidentes han acudido a la Audiencia después de que el tribunal dictara una providencia en la que ha requerido a los 15 ex altos cargos para el cumplimiento de las penas de inhabilitación especial que se les impuso en la sentencia del 19 de noviembre de 2019, que ha sido ratificada por la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

De esta forma, la Audiencia ordenó además de Griñán la comparecencia del ex presidente de la Junta Manuel Chaves, de los ex consejeros Magadalena Álvarez y Gaspar Zarrías, del ex viceconsejero de Economía José Salgueiro, del ex director general de Presupuestos Antonio Vicente Lozano y del ex director general de la agencia Idea Jacinto Cañete.

La Audiencia condenó a José Antonio Griñán a 6 años y 2 días de prisión, e inhabilitación absoluta por tiempo de 15 años y dos días; mientras que el consejero de Empleo Antonio Fernández García fue condenado a 7 años, 11 meses y un día de prisión, e inhabilitación absoluta por tiempo de 19 años, 6 meses y un día; el ex consejero de Empleo José Antonio Viera Chacón, a 7 años y 1 día de prisión, e inhabilitación absoluta por tiempo de 18 años y un día.

El Supremo también ratificó la condena al ex consejero de Innovación Francisco Vallejo a 7 años y 1 día de prisión, e inhabilitación absoluta por tiempo de 18 años y un día; mientras que la ex consejera de Economía Carmen Martínez Aguayo fue condenada a 6 años y 2 días de prisión e inhabilitación absoluta por tiempo de 15 años y dos días. El ex viceconsejero de Empleo Agustín Barberá Salvador fue condenado a 7 años y un día de prisión e inhabilitación absoluta por tiempo de 18 años y un día; el ex viceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román fue condenado 6 años y 2 días de prisión e inhabilitación absoluta por tiempo de 15 años y dos días. Al ex director general de Trabajo Juan Márquez Contreras, el Tribunal Supremo le rebajó la condena a 3 años de prisión e inhabilitación absoluta por tiempo de 7 años y 6 meses; y al ex director general de Idea Miguel Ángel Serrano Aguilar le fue impuesta una pena de 6 años, 6 meses y un día de prisión e inhabilitación absoluta por tiempo de 17 años y un día.

En cuanto a los altos cargos condenados sólo por el delito de prevaricación, el ex presidente de la Junta Manuel Chaves fue condenado a 9 años de inhabilitación especial, al igual que el ex consejero de la Presidencia Gaspar Zarrías, la ex consejera y ex ministra Magdalena Álvarez , el ex viceconsejero de Economía José Salgueiro y el ex director general de Presupuestos Antonio Vicente Lozano; mientras que el ex director de Idea Jacinto Cañete fue condenado a 8 años y seis meses de inhabilitación especial.