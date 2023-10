Impugnan el desahucio de un matrimonio con una situación de vulnerabilidad

Antonio Troncoso, el jubilado de 65 años que fue desahuciado el pasado 6 de marzo junto a su mujer y a su hijo de una vivienda del barrio de la Macarena, han impugnado el lanzamiento y han solicitado al juez que declare la nulidad del mismo. El concejal de IU en el Ayuntamiento de Sevilla Ismael Sánchez y el abogado Francisco Tejado Vaca han mostrado este martes su apoyo a esta familia, que se encuentra en una situación de vulnerabilidad -Antonio Troncoso está convaleciente de un ictus- y que fue lanzada del domicilio por una dotación de la Policía Nacional que se presentó por sorpresa en el inmueble, después de que varias decenas de activistas hubieran impedido dos semanas antes la ejecución del lanzamiento.

El letrado Francisco Tejado ha planteado varios recursos ante la Justicia, entre ellos una "oposición extraordinaria" sobre cláusulas abusivas, al entender que la entidad bancaria que inició la ejecución hipotecaria no ha acreditado los elementos en los que se basaba y no se daban las exigencias establecidas en la ley, ya que "ni se alcanzaron las cuantías establecidas en el mismo, ni se le requirió de pago" al matrimonio. Por ello, solicita al juzgado que delcare la nulidad de las cláusulas y acuerde no seguir adelante con la ejecución y archive el procedimiento.

El abogado ha planteado una segunda acción judicial en la que denuncia el "episodio de verdadera novela negra" al que se ha tenido que enfrentar esta familia, recordando que inicialmente, en el año 2015, se le reconoció la suspensión del lanzamiento por "vulnerabilidad y riesgo de exclusión social", en los términos expresados en el artículo 1 de la ley 1/2013, ya que "era una persona de especial vulnerabilidad y en las circunstancias económicas previstas en ese artículo".

Dice el letrado sobre el lanzamiento de la familia que la comisión judicial, "ayudada por la Policía y de forma totalmente fuera del derecho, tiraron a golpes la puerta de la vivienda, tirando al suelo al señor Troncoso, con más de 65 años y un ictus, así como a su hijo, poniéndoles la rodilla en el cuello, hasta que de forma bruta, sin piedad, los expulsaron de su hogar, cuando nunca se debió haberlese sometido a todo lo que tuvieron que sufrir y siguen sufriendo".

En este sentido, relata que actualmente vivien en un piso social tutelado del Ayuntamiento en el barrio de San Jerónimo, "en camas literas, compartiéndolo con otras personas, y están a la espera de que les indiquen que tienen que dejar dicha estancia".