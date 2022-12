La ex consejera de Economía Carmen Martínez Aguayo ingresa en prisión

La ex consejera de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía Carmen Martínez Aguayo ingresó ayer en la cárcel de mujeres de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) para cumplir la condena de seis años de prisión que le fue impuesta por un delito de malversación por el caso de los ERE, según han confirmado a este periódico fuentes del caso.

Martínez Aguayo acudió por la mañana al centro penitenciario de mujeres ubicado en la localidad sevillana, acompañada de su abogado, Víctor Moreno Catena, según han señalado las mismas fuentes.

La ex consejera entró en prisión dentro del plazo de diez días que la Audiencia de Sevilla concedió a siete ex altos cargos para su ingreso voluntario en la cárcel y que se cumplía el próximo 2 de enero, por lo que no ha esperado a agotar el plazo.

Fuentes de Instituciones Penitenciarias han confirmado asimismo a este periódico que Carmen Martínez Aguayo es por ahora la única persona condenada por el caso de los ERE que ha ingresado en la cárcel en cumplimiento de la sentencia.

El pasado 22 de diciembre, la Audiencia de Sevilla dio diez díaz a siete ex altos cargos de la Junta de Andalucía que fueron condenados por el caso de los ERE para su ingreso voluntario en prisión. El tribunal sólo suspendió por ahora el ingreso en prisión del ex viceconsejero de Empleo Agustín Barberá -que fue condenado a la pena de 7 años y un día de prisión e inhabilitación absoluta por tiempo de 18 años y un día-, a la espera de informes médicos sobre su salud. Con anterioridad, la Audiencia ya había suspendido durante un año el ingreso en prisión de otro ex alto cargo que fue condenado también a penas de cárcel, el ex director de Trabajo y Seguridad Social Juan Márquez Contreras.

Ese mismo día, la defensa del ex presidente de la Junta José Antonio Griñán volvió a pedir la suspensión de su ingreso en prisión alegando que sufre cáncer de próstata, una enfermedad que le ha sido diagnosticada recientemente.