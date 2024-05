Inmaculada Casal, pareja de María del Monte, tras la salida de la cárcel de los ladrones de su casa. "Tengo miedo, saben dónde vivo"

La periodista Inmaculada Casal ha querido expresarse libremente en el programa en el que participa Andalucía de Tarde en Canal Sur, con respecto a cómo se siente tras saberse las últimas noticias sobre el caso que las atañe, la puesta en libertad de los ladrones que entraron a robar a su casa, la cuál comparte con su mujer, María del Monte. Esta decisión judicial ha sido un mazazo para ambas y es que se ven desprotegidas en una situación muy vulnerable.

Casal ha reconocido "Tengo miedo porque ellos saben quién soy, dónde vivo, cuándo salgo, quién es mi familia, a qué hora entro. A los periodistas les dije que los respeto, pero por favor es que yo no sé, estas personas que entraron en mi casa entraron con una capucha, yo no sé cómo son, dónde viven, quiénes son sus hermanos..." por estas razones tanto la presentadora como la cantante quieren ser comedidas con respecto a las declaraciones que hacen en la prensa, pero no pueden evitar romperse de dolor cuando están viviendo una situación tan delicada en el terreno personal.

El programa comenzó con el augurio de una tarde complicada para la periodista debido a que Antonio Tejado y otros de los integrantes detenidos como presuntos autores del robo en casa de ambas mujeres el verano pasado, quedasen en libertad después de que el juez encargado del caso así lo determinara.

"A mí no me gusta hablar del tema, yo dije desde el primer momento que no iba a aprovechar este programa ni ser periodista para hablar del tema, lo único que puedo decir es que os pongáis en mi lugar. Yo respeto la decisión judicial, sabía que iban a salir en libertad porque es con cargos y en cualquier proceso pasa eso", declaraba Inmaculada Casal delante de las cámaras.

A pesar de estar en una posición bastante indefensa y muy complicada en el terreno personal, la periodista quiso mandar un mensaje optimista desde la posición pública que le ofrece estar en pantalla. "Yo me quedo con que durante todo este tiempo siempre digo 'resiliencia', que todo pasa por algo y me voy a hacer fuerte y esto va a ser por algo y me he encontrado con gente como vosotros que me ha dado mucho cariño y con los telespectadores", afirmó emocionada la esposa de María del Monte.