Ismael Perea alega "indefensión" y que seguía "las indicaciones" del ex tesorero del sector F de Almensilla

De cara al juicio ordenado por el Juzgado número uno de Coria del Río (Sevilla) por el presunto desfalco de 3,7 millones de euros en las cuentas de la junta de compensación del Sector F de Almensilla, contra el ex tesorero de dicha entidad Julio Mateos, el ex edil del PSOE y ex presidente de la misma Ismael Antonio Perea, Juan Carlos Navarro como apoderado del bufete encargado del asesoramiento jurídico de la junta de compensación y Manuel López Sequera como gerente de una empresa proveedora de la junta; Ismael Perea ha alegado que él seguía "indicaciones" de Julio Mateos.

El escrito de defensa de Ismael Perea, recogido por Europa Press, expone que el mismo afronta el juicio "sin que se haya resuelto todavía el recurso de apelación interpuesto contra el auto de transformación en procedimiento abreviado", con lo que ha sido "dictado auto de apertura del juicio oral sin que hubiera ganado firmeza el auto de transformación en procedimiento abreviado"; lo que derivaría en una situación de "indefensión".

Ya con relación a los hechos, la defensa de Ismael Perea expone que, como presidente de la junta de compensación del Sector F entre enero de 2009 y diciembre de 2012, "actuó siempre siguiendo las indicaciones del tesorero, Julio Mateos, único responsable económico, quien contaba con plena confianza de todos los miembros de la junta general y de la junta de delegados, pues ni en aquel periodo ni en los años anteriores había tenido lugar incidente, actuación sospechosa o indicio de que pudiera desempeñar sus funciones de manera abusiva, desviada o en defensa de sus intereses personales o particulares".

Y aunque en dicho periodo Ismael Perea "tuvo firma autorizada en la cuenta (bancaria) de la junta de compensación y debía firmar junto con el tesorero", según su defensa, "siempre lo hizo siguiendo sus instrucciones y cumpliendo sus indicaciones", toda vez que la investigación apunta a una supuesta connivencia entre ambos.

En cuanto a los cheques al portador cobrados por Ismael Perea presuntamente para su propio enriquecimiento, la defensa del acusado insiste en que Perea obraba "siguiendo el modo de actuar indicado por el tesorero y seguido por todos los demás". "Destinó esos fondos al pago de facturas de obras y servicios prestados a la junta de compensación, entregando los recibos y facturas acreditativos de esos abonos al tesorero, único responsable de su contabilización, conservación y custodia".

En su auto de apertura de juicio oral, el juzgado atribuye a Julio Mateos e Ismael Perea sendos presuntos delitos continuados de apropiación indebida en calidad de autores, achacando a los dos restantes acusados el mismo delito pero en calidad de cómplices. Además, el juzgado ordena la apertura de juicio oral como eventuales responsables civiles subsidiarios contra las entidades Asema Grupo Empresarial, Torrens Abogados, MLS 2011 y Caixabank, solicitando una fianza de casi 2,9 millones a la primera de ellas.

Del mismo modo, reclama una fianza de casi 2,9 millones de euros a Julio Mateos, de 410.260 euros a Ismael Perea, de 247.553 euros a Juan Carlos Navarro,-243.553 euros de los mismos conjunta y solidariamente con Julio Mateos-; y de 137.473 euros a Manuel López.