El juez de Écija rechaza imponer una orden alejamiento al ex diputado de IU Bustamante

El juzgado de instrucción 1 de Écija (Sevilla) ha rechazado imponer la orden de alejamiento que solicitó la mujer del ex diputado de Unidas Podemos Miguel Ángel Bustamante, al entender que no existe peligrosidad para la víctima y que los hechos "no se consideran de gravedad".

Miguel Ángel Bustamante fue suspendido de militancia hace unos días tras una denuncia por violencia de género y renunció a su escaño en cumplimiento con lo que dictaminan los estatutos de su partido.

El juzgado de Écija (Sevilla) ha decidido ahora denegar la orden de protección que había solicitado su mujer, que incluía una orden de alejamiento y la suspensión de las visitas a los hijos, al estimar que "no existe peligrosidad" para la víctima y que los hechos por los que pedía la protección ocurrieron hace meses o años, por lo que cree que "ni son inmediatos ni se consideran de gravedad", han informado fuentes judiciales.

Al ser aforado, el Tribunal Supremo era el encargado de la causa, pero una vez que Bustamante ha dejado de ser diputado el procedimiento será devuelto al juzgado sevillano.

Las fuentes consultadas han indicado que la abogada de la mujer tiene previsto recurrir la denegación de la protección ante la Audiencia Provincial de Sevilla.

La mujer denunció a Bustamante por delitos de malos tratos físicos, lesiones, coacciones, amenazas y revelación de secretos, hechos que ha negado tajantemente el exdiputado de IU.

En su cuenta personal de Twitter, Bustamante defendió su inocencia y achacó la denuncia al proceso de divorcio en el que se encuentra con su pareja y asuntos como la custodia, la pensión y la casa.