La Justicia absuelve de estafa y organización criminal al ex delegado de Educación Miguel Martín

Así, manifestó que “estuvo de acuerdo en pagar las facturas” recibiendo a cambio “la satisfacción de mis empleados de jugar al baloncesto” como hacían sus empleados en Estados Unidos. Asimismo, el dueño de la empresa reconoció que "no buscaba el patrocinio para tener publicidad de la empresa" y fue "tajante" al replicar que "así no es como mi compañía funciona”, siendo consciente de que por el objeto de su empresa no se hacía publicidad cara al público sino publicidad de forma privada.

El dueño reconoció que no esperaba obtener beneficios de marketing, que "él había sido jugador y pensaba en el equipo de baloncesto como forma de compromiso de sus trabajadores con la empresa", y además declaró que "nunca creyó lo que se le dijo de que la marca tendría presencia en prensa, radio, televisión e Internet: en Norteamérica no podía hacerlo dada las características de los productos que fabricaba y no tenía expectativas de que fuera otra cosa en España".

Todo ello lleva a los magistrados a estimar que Steven Shubin "tuvo claro desde el principio que no se trataba de un estricto contrato de patrocinio (aunque así lo reconociera posteriormente la empresa por escrito) y que Fleshlight no iba a obtener beneficio de marketing alguno (aunque, al menos, es cierto que obtuvo difusión el nombre de la empresa o marca comercial), entendiendo realmente que se trataba de la formación de un equipo de baloncesto para, al igual que se hacía en sus empresas en su país de origen, los trabajadores en España jugaran al baloncesto como una forma más de divertimento y adquisición de compromiso con la empresa".

Con ello en modo alguno puede afirmarse que el contenido de los contactos previos mantenido por aquellos acusados con Steven Shubin "pudieran constituir un engaño bastante los efectos del delito de estafa", añade el tribunal, que recuerda que el equipo de baloncesto de Fleshlight se formó y disputó la temporada 2012/2013 en la competición autonómica de más alto nivel, "siendo razonable inferencia la de que al tratarse de un equipo básicamente de aficionados no iba a disputar una competición a nivel de todo el territorio nacional, como se arguye por las acusaciones como uno de los posible fundamentos del aparente engaño".

Por todo ello, la Audiencia descarta la existencia de una "maquinación coetánea" por todos los acusados, o siquiera por parte de ellos, para estafar a la empresa Fleshlight, engañando su dueño, Steven Shubin (junto con su esposa) para "lograr plena disponibilidad de los fondos de la empresa hasta la cantidad en que se presupuestó el proyecto, con el correlativo enriquecimiento particular de todos ellos, incluida una ONG, que es el fundamento de las dos acusaciones".

"No cabe negar que se detectaron gastos que Fleshlight no consideraba propios del patrocinio, como pequeños pagos a alguno de los jugadores a modo de dietas, que en algunos casos, tratándose de jugadores empleado de la empresa, hasta llegaron a incluirse en sus nóminas, o facturas por productos alimenticios más propios de los campamentos organizados para fines sociales propio por "Anima Vitae”, lo que podría tener alguna relevancia jurídica pero nunca la relevancia penal que se pretende para constituir un delito de estafa", concluye.