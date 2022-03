Malasia sostiene que el laudo de los herederos del sultán de Joló está anulado

El estado de Malasia no reconoce el laudo arbitral que ha fallado a favor de los herederos del sultán de Joló porque sostiene este supuesto arbitraje fue anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), según han confirmado a este periódico fuentes próximas al gobierno de este país asiático.

Las fuentes han explicado que el proceso se inició en 2017 cuando los herederos del sultán acudieron al Foreing Office británico planteando su reclamación, pero el Ministerio declinó participar al considerar que la reclamación sólo podía resolverse ante las autoridades de Malasia.

Así, consideran que no se trata de un arrendamiento a perpetuidad de los recursos naturales de ciertos territorios de la isla de Borneo e islas adyacentes, sino que se trata de una "cesión perpetua de territorios y soberanía", y añaden que la designación del árbitro en España fue anulada por el TSJM, con lo que no reconoce el laudo dictado ahora en París por el abogado Gonzalo Estampa, que ha fallado a favor de los herederos y en contra de Malasia, que ha sido condenada al pago de 13.354 millones de euros.

Según las fuentes consultadas, el TSJM emplazó a las partes, pero Malasia no fue notificada de forma correcta, por lo que no pudo defenderse, lo que conllevó la designación inicial del árbitro. Sin embargo, Malasia planteó ante la Justicia española un incidente de nulidad de actuaciones y el TSJM anuló el proceso y la designación del árbitro, por lo que a su juicio "no hay base legal para que se emita el laudo" porque, insisten, "no hay proceso ni laudo". A pesar de ello, el árbitro siguió adelante hasta dictar la resolución conocida ahora.

De forma paralela, se inició el proceso de nombramiento del árbitro en el TSJM, en el que el 7 de enero de este año Malasia alegó que no existe "ninguna conexión" de este litigio con España, por lo que no es competente para la resolución del arbitraje, lo que impide que el caso sea juzgado por los tribunales españoles a causa también de la inmunidad soberana de Malasia. Los demandantes, los herederos del sultán de Joló, desistieron del proceso el 11 de enero, pero a pesar de ello se ha continuado con un arbitraje que consideran "fantasma" porque una de las partes nunca ha estado en el proceso.

Además, Malasia señala que a raíz de una denuncia de la Fiscalía, un juzgado de Instrucción de Madrid ha abierto diligencias de investigación por delitos de desobediencia e intrusismo contra el árbitro que ha dictado este laudo que Malasia "no reconoce porque es nulo", insisten.