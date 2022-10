Pérez-Sauquillo acumula cuatro condenas que suman casi 12 años de cárcel

El ex presidente de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo acumula ya cuatro condenas, una de ellas ya declarada firme por el Tribunal Supremo, que suman en total 11 años, 9 meses y dos días de prisión. El ex directivo de la sociedad pública andaluza de capital riesgo, que recientemente denunció en un vídeo su indefensión por no haber podido acceder a sus correos corporativos durante la fase de investigación de esta macrocausa, ha sido juzgado ya en siete ocasiones, con un balance acumulado de cuatro condenas y tres sentencias absolutorias.

Pérez-Sauquillo está siendo investigado por la Justicia desde hace una década y, en este periodo, se ha sometido a un total de siete juicios de la veintena de piezas separadas en las que se dividió esta macrocausa. Actualmente está siendo enjuiciado por octava vez, en relación con las ayudas de más de un millón de euros que fueron invertidos en el proyecto fallido de las Ferias Internacionales Virtuales de Andalucía (FIVA), la primera de las piezas que comenzó a investigarse en el año 2012, aunque los hechos son incluso todavía más antiguos, dado que se remontan al año 2006, con lo que han pasado ya 16 años hasta ser enjuiciados.

El Tribunal Supremo ha confirmado precisamente esta semana la primera de las cuatro sentencias por las que ha sido condenado Pérez-Sauquillo. Así, la Sala de lo Penal del Alto Tribunal ha confirmado la condena a 3 años y medio de prisión y a 6 años y medio de inhabilitación absoluta a Pérez-Sauquillo como autor de un delito de prevaricación en concurso medial con un delito de malversación de caudales públicos por la concesión arbitraria en 2009 de un préstamo de 100.000 euros a la empresa aceitunas Tatis. El fallo también ratificó la pena de dos años de prisión impuesta a la administradora única de esta empresa que tenía una línea erótica de aceitunas, Gracia Rodríguez Cortés, como inductora de los dos delitos.

Tras esa primera condena, Pérez-Sauquillo fue condenado en noviembre de 2021 a dos años y tres meses de prisión por un delito continuado de malversación de caudales públicos con la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas y lo absolvió del delito continuado de prevaricación por el que fue enjuiciado junto a otros tres acusados en el marco de la denominada pieza de personal por el incremento “arbitrario” tanto de sus propias retribuciones como de las de otros trabajadores de la mercantil.

Tras esta condena, la Audiencia de Sevilla volvió a condenarlo tan sólo un mes después, en diciembre de 2021, a tres años y un día de prisión por el préstamo que por importe de 359.581,6 euros fue concedido a la empresa Fumapa.

La cuarta condena le llegó en junio de 2022. En esta ocasión, el tribunal condenó a Tomás Pérez-Sauquillo y a la vocal del consejo de Administración Isabel de Haro Aramberri a tres años y un día de prisión y a seis años y un día de inhabilitación absoluta, como autores de un delito de prevaricación en concurso medial con un delito de malversación de caudales públicos, por los préstamos realizados a la empresa Cedes Electria, una compañía de energía eólica que recibió una financiación pública de 1.550.000 euros.

Se le aplicaría la regla penológica que fija un cumplimiento del triple de la pena más grave

Con sólo estas cuatro condenas, el ex presidente de Invercaria, que está investigado en una veintena de piezas separadas en las que se dividió la macrocausa -está en todas las causas y juicios- acumula ya esos casi 12 años de cárcel, si bien de momento hay una única sentencia firme y las otras han sido igualmente recurridas. En cualquier caso, de confirmarse esas nuevas condenas, a Pérez-Sauquillo le sería de aplicación la regla para el cumplimiento máximo de las penas que fija el artículo 76 del Código Penal, según el cual, el máximo de cumplimiento efectivo de la condena del culpable "no podrá exceder del triple del tiempo por el que se le imponga la más grave de las penas en que haya incurrido, declarando extinguidas las que procedan desde que las ya impuestas cubran dicho máximo, que no podrá exceder de 20 años".

Absuelto en tres juicios

Pero aunque ha sido condenado en cuatro ocasiones, Pérez-Sauquillo ha sido absuelto en otros tres juicios, los relacionados con las ayudas concedidas a las empresas Juana Martín, Lolita Canalla y Own&Spa.

En el caso de Juana Martín, la Audiencia absolvió en julio de 2021 a la modista cordobesa Juana Martín y a tres ex directivos de la empresa pública andaluza Invercaria por las ayudas de 850.000 euros que le concedieron para su negocio de moda flamenca. La absolución se basó en que se cumplieron todos los estudios de viabilidad y que el proyecto se vio afectado por la crisis económica de 2008. Para los magistrados, no hay constancia de que los préstamos se hubieran concedido “mediante resolución injusta, desviando los fondos recibidos y aplicándolos a otros fines o en beneficio de terceros".

En el caso de Lolita Canalla, la Audiencia absolvió en agosto de 2022 a Tomás Pérez-Sauquillo y a los otros dos acusados por los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos que la Fiscalía Anticorrupción y el PP les atribuían, vinculados con la ayuda de 100.000 euros concedida por la sociedad pública de capital riesgo a la empresa textil Lolita Canalla. El tribunal consideró en la resolución que el préstamo puente que se concedió a Lolita Canalla "no alcanza, por su naturaleza y condiciones, a ese apartamiento grosero y manifiesto del derecho que una resolución prevaricadora exige para su encaje penal, y por tanto, si la salida no fue de esta naturaleza, tampoco puede estimarse que existiese malversación".

En la tercera absolución, la de Own&Spa -cuya sentencia fue dictada en octubre de este año- el tribunal considera que el proyecto empresarial promovido por Own&Spa “era serio y real” y “fue suficientemente estudiado, documentado, analizado e informado por los técnicos de los departamentos de Invercaria”. De ahí que absolviera a Pérez-Sauquillo y a los otros dos acusados, el presidente del Cádiz, Manuel Vizcaíno, y su hermana por el préstamo participativo de 150.000 euros concedido por Invercaria a dicha entidad.