Sentencia de los ERE: Griñán pide al Tribunal Supremo que suspenda el ingreso en prisión

Tras conocer el fallo, José María Calero declaró a este periódico que por lo que había podido leer "la sentencia de la mayoría del tribunal está muy vinculada a la posición del fiscal y eso da lugar a que haya motivos que se han planteado pero que no han sido resueltos" en el fallo.

Como ejemplo, el letrado recordó que si en la pieza del denominado "procedimiento específico" de los ERE a la que se corresponde esta sentencia no eran objeto de la misma las distintas ayudas "individuales" concedidas -que son objeto de otras tantas piezas separadas que se siguen investigando en algún caso-, dichas ayudas no pueden ser utilizadas para "armar la condena por el delito de malversación". La Fiscalía del Supremo, añadió Calero, no contestó a esto al impugnar su recurso de casación, lo que "vulnera el derecho de defensa puesto que esta cuestión planteada no ha sido resuelta en la sentencia por la Sala".

El abogado también señaló que debe provocarse un "pronunciamiento del tribunal sobre si el fraccionamiento de la notificación de la sentencia" -cuyo fallo fue anticipado el pasado 26 de julio mediante una providencia- también lesiona los derechos fundamentales de los acusados, por lo que ha anunciado que presentará un incidente de nulidad para que el Alto Tribunal se pronuncie sobre estos aspectos.

Sobre el voto particular de dos magistradas que consideran que Griñán y otros cuatro ex altos cargos debieron ser absueltos de la malversación, la defensa ha destacado su importancia porque afectan a la valoración de los hechos y a la declaración de los hechos probados "más allá de toda duda razonable". Calero ha explicado que si en el tribunal del jurado se requiere una mayoría de siete ciudadanos a dos para declarar probado un hecho, en este caso la condena por malversación se ha dictado por un estrecho margen de tres magistrados a dos.

Las defensas tienen un plazo de 20 días para plantear el incidente de nulidad desde que se notifica la sentencia, por lo que el abogado de Griñán espera que el Supremo suspenda la ejecución de la sentencia mientras se resuelve.