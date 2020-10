La defensa de Serrano considera "inaudita y desproporcionada" que se pida su detención

La defensa del ex presidente de Isofotón, Ángel Luis Serrano Serrano, ha considerado "inaudita" y "absolutamente desproporcionada" la petición que la Fiscalía Anticorrupción ha realizado a la juez que investiga las presuntas irregularidades en los avales y ayudas concedidos a esta empresa para que se proceda a la "detención inmediata" del ex responsable de la compañía al no haber acudido este jueves a declarar en el juzgado porque tenía un viaje de negocios a México.

En un comunicado remitido a este periódico, el abogado Jorge León Gross, que representa a Ángel Luis Serrano, ha considerado "inaudita" la petición de la Fiscalía Anticorrupción de que se proceda a dictar orden de detención contra Ángel Luis Serrano Serrano, por no haber comparecido hoy ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla para prestar declaración en calidad de investigado.El letrado ha señalado que la orden de detención procede, con arreglo a lo prevenido en el artículo 487 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, a quien "debidamente citado no compareciere ni justificare causa legítima que se lo impida", pero en este caso, añade, "el señor Serrano Serrano, una vez recibida la citación judicial, hace escasas fechas, procedió a personarse inmediatamente en la causa a través de Abogado y Procurador, y comunicó al Juzgado, a través de su representación procesal, que no podría asistir por tener programado, desde el 30 de junio pasado, con billetes emitidos en esa fecha, un viaje de negocios, aportando la correspondiente justificación documental, y ofreciéndose para comparecer ante el Juzgado y prestar declaración en la fecha en que el Juzgado considerase oportuna a partir del próximo día 1 de noviembre, circunstancia que en nada perjudica a la causa cuando hay señaladas declaraciones hasta el próximo 24 de noviembre".

La defensa afirma que el ex presidente de Isofotón "en modo alguno ha eludido ni pretende eludir su obligación de comparecer ante el Juzgado de Instrucción, en una causa en la que, insistimos, se encuentra ya personado. De hecho, el señor Serrano ha presentado al juzgado hasta tres escritos justificando debidamente los motivos de su ausencia".Jorge León Gross ha recordado que el inicio de la presente instrucción se remonta al año 2015 y que "no ha sido hasta 2020, es decir, cinco años después, cuando el Juzgado ha considerado oportuno llamar a declarar al señor Serrano". Para la defensa, resulta "absolutamente desproporcionado, además de innecesario, dictar una orden de detención contra quien se ha puesto a disposición del juzgado para comparecer en tan sólo unos días".En este contexto, "considerar, como hace la Fiscalía Anticorrupción, que el señor Serrano pretende obstaculizar la actuación de la justicia, simplemente por solicitar que se aplace su declaración escasos días, por motivos previamente comunicados y debidamente justificados, es sencillamente contrario al más elemental sentido común y genera una evidente inquietud en quien tiene reconocido, como todo ciudadano que se enfrenta a una investigación judicial, el derecho fundamental a la presunción de inocencia".