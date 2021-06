La hija de Francisco Serrano reclama 15.000 euros a Rubén Sánchez por un tuit

La hija del ex líder de Vox Francisco Serrano ha presentado una demanda por supuestas injurias y calumnias en la que reclama 15.000 euros al secretario general de Facua Rubén Sánchez por un "tuit" relacionado con la causa abierta a Serrano, que está siendo investigado por presunto fraude de subvenciones de 2,4 millones de euros.

En concreto, la hija del juez Serrano ha formulado una demanda de conciliación, previa a una querella por injurias y calumnias contra Rubén Sánchez, por el tuit en el que el secretario general de Facua, que ejerce la acusación popular en la investigación al ex líder de Vox en Andalucía, había afirmado que ésta recibió un vehículo Mercedes de su padre y anunciaba la petición para que el juez la investigara por presunto alzamiento de bienes.

El secretario de Facua aclaró en otro tuit que, en realidad, el vehículo había sido cedido no directamente a la hija de Serrano sino a una sociedad en la que la hija del juez figuraba como copropietaria. Sin embargo, la hija de Serrano ha presentado esta demanda, en la que reclama una compensación de 15.000 euros.

Rubén Sánchez ha explicado a este periódico que considera que con esta demanda se está intentando "erosionarle económicamente para que dé marcha atrás o deje de contar lo que como acusación popular está solicitando" en el juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla, que investiga el posible fraude de subvenciones de 2,4 millones de euros para el proyecto de construcción de una fábrica de pellets en Niebla. "Tratan de amedrentarme o asustarme para que no siga denunciando", ha aseverado.

Pero la demanda de la hija no es la única acción que se ha emprendido contra Sánchez, dado que el propio Francisco Serrano le ha presentado otra demanda, en este caso para que rectifique otro tuit, en el que el representante de la asociación de consumidores aseguró que el ex líder de Vox habría puesto sus bienes inmuebles a nombre de su esposa.

Serrano dice en la demanda que los bienes se pusieron a su nombre y que su esposa quedó como "usufructuaria" de los mismos, pero Rubén Sánchez entiende que está actuando con "mala fe y temeridad" porque en la propia documental que el ex dirigente político aporta en el proceso "queda de manifiesto que está mintiendo". También solicita Serrano que aclare que el coche no se transmitió a la hija, sino a una sociedad de la que la misma es partícipe, algo que ya puntualizó en otro mensaje, advierte Sánchez.

Para Rubén Sánchez, esta demanda de Serrano es una "estrategia" para que no siga informando sobre su actuación como acusación popular, y ha cuestionado que se pueda solicitar una rectificación de un tuit publicado en la red social porque el medio empleado es su "cuenta personal", por lo que no se puede considerar que se trata de un medio de comunicación, además de que esas afirmaciones se realizan en su condición de acusación popular "en el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión" y no como periodista.