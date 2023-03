El Supremo rechaza el incidente de nulidad de Griñán y de los ex altos cargos de los ERE

La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha rechazado los incidentes de nulidad planteados por el ex presidente de la Junta José Antonio Griñán y los otros ocho ex altos cargos que fueron condenados a penas de cárcel por el delito de malversación en el caso de los ERE, contra la sentencia que confirmó estas condenas que ya están siendo ejecutadas por la Audiencia de Sevilla.

En un auto que tiene 114 folios y al que ha tenido acceso este periódico, el Alto Tribunal inadmite a trámite los incidentes de nulidad contra la sentencia que confirmó la condena por la malversación en los ERE, si bien al igual que ocurrió con la sentencia el auto cuenta con un voto particular de las magistradas progresistas Ana Ferrer y Susan Polo, en el que vuelven a mostrar su discrepancia con el sentir mayoritario de la Sala respecto a la condena por el delito de malversación a Griñán y otros cuatro ex altos cargos ajenos a la consejería de Empleo -los ex consejeros Carmen Martínez Aguayo y Francisco Vallejo, el ex viceconsejero Jesús María Rodríguez Román y el ex director de la agencia Idea Miguel Ángel Serrano Aguilar, quienes están ya en prisión cumpliendo la condena-.

"Buena parte de las argumentaciones que aquel voto incorpora, son acogidas en los escritos que instan la nulidad presentados por las representaciones procesales de estos cinco condenados, todos ellos ajenos a la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía. En esa coincidencia entendemos que deberían ser estimadas, pues, como concluimos al formular aquel voto particular, estas cinco condenas a nuestro parecer vulneran la garantía de presunción de inocencia", aseveran las dos magistradas en este nuevo voto particular contra el auto.

La tesis que mantiene la sentencia mayoritaria para avalar la condena de los cinco acusados ajenos a la Consejería de Empleo, prosigue el voto particular, es que "las irregularidades e ilegalidades perpetradas en la tramitación de las subvenciones son tan graves que de por sí conllevan, además del delito de prevaricación, el de malversación". Los mismos indicios que se refieren a la implantación del sistema ilegalde otorgamiento de subvenciones excepcionales —base de la condena por el delito de prevaricación— "se reproducen y se repiten después como argumentos básicos probatorios para inferir también de ellos su autoría del delito de malversación, dando por supuesto un conocimiento no probado de loactuado en la fase final de ejecución. Se realiza una equiparación entre los actos prevaricadores y los malversadores", dicen las magistradas, que precisan que la cuestión conflictiva emerge cuando se trata de conectar ambas conductas y atribuírselas a estos cinco acusados que no pertenecían a Empleo.

Para las firmantes del voto particular, la Audiencia de Sevilla era "consciente de que no contaba con pruebade cargo evidenciadora de un dolo directo en la conducta de esos cinco acusados con respecto al conocimiento de los actos malversadores. Ante ello, utilizó la modalidad del dolo eventual para concluir que esas autoridades y funcionarios obraron con ese tipo de dolo con respecto a los actos constitutivos del menoscabo propio de la malversación, para lo cual afirmó que asumieron la eventualidad de que terceras personas ejecutaran los actos malversadores y no hicieron nada por evitarlos. Pero lo cierto es que ladecisión la adoptaron sin operar con una mínima motivación en lo que respecta a la existencia de ese dolo eventual, al mismo tiempo que afloran numerosas contradicciones internas e inasumibles en el desarrollo argumental de su resolución. Apreciando un especial déficit al tratar la posición de garante y su alcance en el caso concreto".

Concluye el voto particular que "lo que no cabe es considerar acreditado un dolo directo en lugar de un dolo eventual en esta instancia de casación", después de que la Audiencia de Sevilla sólo apreciara un dolo eventual.

En ese incidente de nulidad, la defensa del ex presidente andaluz José Antonio Griñán pidió que se paralizara su ingreso en prisión, una petición que fue realizada antes de que trascendiera su enfermedad por la que finalmente está siendo tratado y ha evitado su entrada en la cárcel.

Entre los motivos que alegaba en el incidente de nulidad se encuentra la vulneración del derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 ce) por la "comunicación pública del fallo sin motivación mediante providencia de 26 de julio de 2022 con las correlativas vulneraciones del derecho al honor (art. 18.1 ce), a un proceso con todas las garantías y entre ellas la de legalidad procesal (art. 24.2 ce), y a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 ce)", por lo que solicitaba que se repare en lo posible tal vulneración, para lo que ruega a la Sala que "se anule la sentencia que ahora se recurre en nulidad y se retrotraigan las actuaciones al momento previo a su dictado, para que se dicte otra que aplique como muy cualificada, o subsidiariamente como ordinaria, la circunstancia atenuante analógica del actual artículo 21.7a CP (o del artículo 21.6a CP vigente en el momento de los hechos enjuiciados), y que la aplique a los delitos por los que ha sido condenado con el correspondiente ajuste o moderación en la aplicación de las penas impuestas y especialmente en la privativa de libertad impuesta".