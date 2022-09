Griñán presenta el incidente de nulidad y pide que se paralice el ingreso en prisión

La defensa añade que lo solicitado en el recurso era una auténtica pretensión que consistía en que a la vista del "error en la apreciación de la prueba", se revisara un determinado hecho que se reputaba probado y que resultaba determinante para la atribución a Griñán del delito de malversación. "En efecto, la justificación de la condena se sustentaba en la idea de pasividad del Consejero que pudiendo hacer no hizo: constituye un elemento central y estructural para la decisión de los tres magistrados que optan por la condena por malversación".

Sobre este aspecto, añade que ha quedado claro que "no hay respuesta alguna a la pretensión correctamente exteriorizada. No hay ninguna referencia, absolutamente ninguna, a la trascendental cuestión planteada. No la hay desde luego de modo expreso. Pero es que tampoco hay viso alguno de respuesta "implícita". La sentencia se refiere a otra cosa completamente distinta, a otro hecho que nada tiene que ver: a si el sistema de financiación utilizado para las subvenciones imposibilitaba su control".