Sentencia de los ERE: La petición de indulto a Griñán suma más de 4.000 firmas, con políticos de varios partidos

La petición de indulto para el expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán, condenado a seis años de prisión por el caso ERE, suma ya más de 4.000 firmas de apoyo. Representantes del mundo de la política (de diferentes partidos), la empresa, los sindicatos, la cultura, la universidad o el deporte se han unido a la solicitud formulada por la familia del condenado para un indulto parcial que evite el ingreso en la cárcel del socialista.

La familia presentó esa petición el pasado 1 de septiembre, antes de que se notificara la sentencia del Tribunal Supremo sobre el caso. La sustenta en razones "de humanidad y equidad", considerando que "concurren en este caso circunstancias personales excepcionales que amparan la solicitud". Otros seis de los nueve ex altos cargos de la Junta condenados a penas de prisión por malversación han solicitado ya al Ministerio de Justicia la petición de indulto contra la condena ratificada por el Tribunal Supremo.

A esa reclamación se han unido representantes de todo el arco político. Ya se conocía la intención de apoyarla de históricos socialistas como Felipe González, Alfonso Guerra y José Luis Rodríguez Zapatero, pero a ellos se han sumado también políticos populares de larga trayectoria, como el exministro Rodolfo Martín Villa, el exdiputado del PP Eugenio Nasarre, el histórico dirigente del PP andaluz Juan Ojeda, la exdiputada popular Beatriz Gutiérrez Salmones o el parlamentario Juan Manuel Gómez Angulo.

También aparecen en el listado al que ha tenido acceso este diario otros dos expresidentes andaluces, Susana Díaz y Rafael Escuredo, así como Jose Bono, Jose María Barreda, José Montilla, Marcelino Iglesias, Joan Lerma, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, Joaquín Leguina, Juan José Laborda, Javier Rojo, Francisca Sauquillo, Francisco Fernández Marugán o Leire Pajín. Ello a pesar de que el Código Ético del PSOE señala en su artículo 8.1 que "los cargos públicos del PSOE se comprometen a no proponer ni apoyar el indulto de cargos públicos condenados por delitos ligados a corrupción, violencia de género, delitos de acoso o discriminación, contra la libertad e indemnidad sexuales, torturas o contra la integridad moral, así como la comisión de hechos constitutivos de delitos graves". De hecho, este fue el argumento aportado por el secretario general del PSOE andaluz, Juan Espadas, para no sumarse a la petición.

Al escrito se han sumado los dirigentes nacionalistas catalanes Josep Antoni Durán Lleida, Ignasi Guardans y Miquel Roca Junyent, y andalucistas como Alejandro Rojas Marcos y José Núñez Castain. También la han suscrito políticos de IU como Antonio Maíllo y Diego Valderas y el general José Julio Rodríguez Fernández (Podemos); y de la política internacional lo han hecho Josep Borrell, Javier Solana, Pedro Solbes, Joaquín Almunia, Enrique Barón, Gustavo Suárez Pertierra, Emilio Casinello, Emilio Menéndez del Valle y Luis Yañez.

Del mundo deportivo han firmado el exseleccionador de fútbol Vicente del Bosque y la esquiadora María José Rienda, y del ámbito cultural lo han hecho, entre otros, Miguel Ríos, José Luis Garci, Manuel Vicent, Luis García Montero, Javier Cercas, Juan Tallón y Manuel Gutiérrez Aragón.

De los sindicatos, economía y empresa, se han adherido Antonio Gutiérrez, José María Fidalgo, Ignacio Fernández Toxo, Héctor Maravall, Cándido Méndez, Enrique Lillo, Julián Ariza, Óscar Fanjul, Raymond Torres, Francisco Martínez Consentino, Natalia Fabra y Julio Lacuerda.

Del ámbito periodístico apoyan la medida de gracia solicitada por la mujer de Griñán y sus tres hijos, "expresamente en razones de humanidad y equidad", Iñaki Gabilondo, Soledad Gallego o Maruja Torres.

Los respaldos en el mundo del derecho y la judicatura le han llegado por parte de Antonio Camacho, Juan Luis Ibarra Robles, Eligio Hernández, Javier Gómez Bermúdez, José Antonio Martín Pallín, Mariano Fernández Bermejo, Javier Moscoso del Prado, Juan Alberto Belloch, María Antonia Lozano, Pilar Sepúlveda, Manuel Carlos Palomeque, Jesús Cruz Villalón o Ángeles Amador.

Entre los rectores y profesores universitarios que se han sumado se incluyen Josefina Gómez de Mendoza, Miguel Florencio, Juan Manuel Suárez Japón, Antonio Ramírez de Arellano, Adelaida de la Calle, Luis Parras, Pedro Molina, Antonio Martinón Cejas y Amelia Valcárcel.

Petición familiar

La mujer y los hijos del expresidente de la Junta explicaron al presentarla que la solicitud del indulto parcial "es exclusivamente familiar y está alejada por completo de cualquier consideración política o jurídica relativa al fallo judicial, amparándose expresamente en razones de humanidad y equidad". "Desde el total respeto a las instituciones, consideramos que existen argumentos para su concesión", defienden la mujer y los hijos de Griñán.

Así, subrayan que el también expresidente del PSOE y ex ministro en la etapa de Felipe González como presidente del Gobierno es "un ciudadano de 76 años de edad con una intachable trayectoria vital caracterizada por su lucha por la libertad y la democracia, la igualdad, el Estado del Bienestar, y por un profundo respeto a las instituciones del Estado, incluidos, por supuesto, los Tribunales de Justicia, sobre los que siempre ha mantenido un prudente silencio en contraste con la exacerbada exposición mediática sufrida durante estos últimos años".

Los familiares de Griñán destacan, asimismo, que el expresidente de la Junta, "tras más de cuarenta años consagrado al servicio público desde las más altas responsabilidades, jamás ha obtenido remuneración alguna distinta de su sueldo como funcionario, como acredita su patrimonio, que es público y conocido y ha sido objeto de investigación durante el caso, sin que en ningún momento se haya producido en absoluto enriquecimiento personal ni familiar".

Señalan igualmente "la manifiesta desproporción de la condena impuesta en comparación a la de otras personas que sí incrementaron su patrimonio en diferentes casos de similar repercusión".

La mujer y los hijos de Griñán ponen de relieve que han transcurrido ya "más de once años desde las primeras actuaciones en la instrucción del caso" de los ERE, en los que el ex presidente y ex consejero andaluz de Hacienda "ha sufrido, y sigue sufriendo, el permanente deterioro psicológico y moral de ver su nombre expuesto a debate público, afectando ello a su intimidad, su honor, su imagen y a su presunción de inocencia, desembocando en la práctica en una reclusión en el entorno familiar para protegerse en este penoso trance vital, con unas graves consecuencias y limitaciones cotidianas especialmente dolorosas por su relevancia pública, que le dificultaron, y en gran parte impidieron, disfrutar de un modo de vida ordinario".

Por parte de la familia de Griñán se destaca también que, "tras once años de proceso, y aún a falta de conocer la sentencia definitiva, la condena a seis años de cárcel se ha producido por un resultado de tres votos a favor y dos en contra", así como que "el magistrado instructor del Tribunal Supremo -Alberto Jorge Barreiro- concluyó, en 2015, que no era procedente la imputación del delito de malversación de caudales públicos".

"Todo lo cual pone de manifiesto que no ha sido posible alcanzar una decisión más allá de toda duda razonable", sostiene la familia de Griñán, para la que "todas estas realidades, una vez que se corrobora que legalmente se cumplen los requisitos formales, son motivo suficiente para amparar una petición de indulto parcial referido a la pena privativa de libertad".

La familia del expresidente andaluz han expresado ya su "gratitud hacia las numerosas personas que nos han querido acompañar con su expreso y voluntario apoyo en esta petición". "Queremos hacer llegar nuestro sincero y emocionado agradecimiento a todas ellas por su apoyo a la solicitud de indulto, tanto más valioso por cuanto se nos ha dado en un momento de tal crispación social en el que resulta absolutamente innecesario despolitizar lo que simplemente queremos que sea considerada como una petición justa y suficientemente razonada por los motivos anteriormente expuestos", explicaron en nota de prensa María Teresa Caravaca de Juan, Manuel Griñán Caravaca, Ana Griñán Caravaca y Miguel Griñán Caravaca.