Caso ERE: Espadas considera "más que discutible" la sentencia e insta a esperar al Constitucional

El secretario general del PSOE andaluz, Juan Espadas, tiene "más dudas que certezas" tras la lectura de la sentencia del caso ERE, en la que el Tribunal Supremo confirma la condena por prevaricación y malversación de caudales públicos al expresidente José Antonio Griñán y otros ocho ex altos cargos de la Junta de Andalucía, forzando su ingreso en prisión. El socialista considera que el Tribunal Constitucional deberá dirimir si se han vulnerado los derechos fundamentales de parte de los condenados e insta a esperar su decisión, porque la sentencia "es carne de recurso".

"La presunción de inocencia es básica, solo se puede combatir con pruebas, cargos claros, suficientemente justificados, pero no algo tangencial como un dolo eventual no suficientemente probado. Es evidente que será objeto de recurso", ha explicado en declaraciones a los periodistas tras intervenir en la sesión de control al Gobierno del Parlamento andaluz. Para Espadas, abogado, es una sentencia "más que discutible desde el punto de vista de la controversia jurídica que levanta".

Se pronuncia así en el mismo sentido que las dos magistradas que han emitido un voto particular en contra de la condena por malversación, que es la que lleva aparejadas las penas de entre seis y ocho años de cárcel. Las discrepantes han concluido que se ha vulnerado el derecho a la presunción de inocencia de cinco ex altos cargos –que no gestionaban directamente las ayudas puesto que no pertenecían a la Consejería de Empleo– porque la condena por este delito se produjo “sin soporte probatorio ni fáctico”. Por lo tanto, remarca Espadas, corresponde pronunciarse al Tribunal Constitucional al "estar sobre la mesa la vulneración de derechos fundamentales".

Sobre el indulto que ha solicitado Griñán, el socialista ha vuelto a eludir su apoyo a la petición. "Queremos separar la opinión de los partidos de lo que tiene que ser la estrategia de defensa y ejercicio de derechos constitucionales que tienen los procesados", ha asegurado. Los indultos "son expedientes personales a los que tiene derecho cualquier ciudadano español y que resuelve un Gobierno", algo en lo que el partido no va a entrar.

El PSOE no tendrá ningún tipo de posicionamiento en un proceso judicial en el que "no somos parte ni objeto de valoración en términos jurídicos", asegura. Además, señala Espadas, huye de "contaminar políticamente" esta sentencia, "como quiere hacer el PP, me parece una falta de respeto".