Toxicología plantea que debe analizar todo el vestido de la menor del doble crimen de Almonte

El Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses ha remitido al juzgado de La Palma del Condado (Huelva) que ha reabierto la investigación por del doble crimen de Almonte, en el que analiza varias muestras impregnadas de sangre de los fallecidos Miguel Ángel Domínguez y de su hija de ocho años, pero en el que plantea que sería más eficaz realizar estas pruebas no sobre parte de los tejidos analizados sino sobre la totalidad de las prendas.

Los investigadores advierten en el informe de que un análisis de un trozo de alguna prenda o de otras pruebas incriminatorias, con el paso del tiempo, provoca un deterioro de los posibles restos biológicos que se hallen en la misma. Así, se indica que la manta y el vestido/camisón de la menor no están en su poder, por lo que para poder hacer un análisis más exacto debe llevarse a cabo sobre la totalidad de ambas prendas, que siguen bajo custodia de la Audiencia de Huelva , en el caso de la manta, mientras que el vestido está en las dependencias del juzgado de La Palma del condado.

El abogado José Ignacio Bidón Vigil de Quiñones, que ejerce la acusación particular tras la absolución de Francisco Javier Medina, ha anunciado a este periódico que próximamente va a solicitar al juzgado que ambas prendas queden a disposición del juzgado de La Palma con la finalidad de que cuando se vaya a realizar un nuevo informe, bien por el Instituto Nacional de Toxicología o por el perito que ha designado esta acusación particular, lo ideal es que se haga con la totalidad de ambas prendas.

Estas son las conclusiones a las que ha llegado el informe forense remitido por el Instituto Nacional de Toxicología, que tiene fecha del pasado 27 de noviembre. La acusación particular asegura que en las próximas fechas interesará que se realice sobre la totalidad de las prendas, con la finalidad de que continúe la investigación de estos hechos.

De otro lado, la juez de Instrucción número 1 de La Palma del Condado, ha admitido la personación como acusación popular de la asociación Clara Campoamor si presta una fianza de 6.000 euros. En un auto, la juez recuerda que Clara Campoamor solicitó personarse en la causa en relación con la muerte de la niña, de acuerdo con el artículo 125 de la Constitución Española, que determina que los ciudadanos pueden ejercer la acción popular en determinados procesos penales que la ley permite.

El argumento que esgrime el juzgado para autorizar la personación, en caso de prestar la fianza mencionada, consiste en que puede ayudar a la investigación de los hechos. La Fiscalía se había opuesto a esta personación, al entender que la misma podría afectar a la "continencia de la causa, toda vez que admitir la personación de una parte que trata de investigar a los responsables de la muerte de sólo uno de los dos asesinados el 27 de abril de 2013 en Almonte, podría afectar a la necesaria unidad e integridad de toda la investigación".

La juez considera, no obstante que la doctrina del Supremo que cita el fiscal en apoyo de su tesis, "no parece aplicable al presente caso, ya que no se trata de escindir la investigación, que seguirá siendo única o unitaria para el esclarecimiento de las muertes de Miguel Ángel y María, sino de permitir que la personación de la asociación como acusación particular se haga sólo en cuanto al asesinato de la menor".

Esta circunstancia, continúa la instructora, "no debe afectar a la continencia y unidad de la causa, ya que la instrucción será conjunta y, en su caso, igualmente el enjuiciamiento, concurriendo la acusación popular por el asesinato de la menor María Domínguez junto a la acusación particular y la acusación pública por ambos asesinatos".