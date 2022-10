Tres ex concejales se sientan desde el lunes en el banquillo de los acusados por las mordidas de Fitonovo

Tres ex concejales del Ayuntamiento de Sevilla se sientan a partir del lunes en la Audiencia Nacional para responder de las mordidas del caso Fitonovo, en un juicio que está inicialmente fijado para su celebración hasta diciembre próximo. El ex portavoz municipal de IU Antonio Rodrigo Torrijos, el ex concejal de la misma formación José Manuel García, el ex edil del PSOE Manuel Gómez Lobo y el ex director general de Medio Ambiente Joaquín Peña (PP) son cuatro de los 13 acusados que hay en esta pieza de la macrocausa de Fitonovo.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional reclama una condena de cuatro años y el pago de una multa de 6.000 euros para Antonio Rodrigo Torrijos y para el ex concejal de la misma formación José Manuel García, en relación con las mordidas de 155.000 euros pagadas supuestamente por Fitonovo para “financiar” este partido. En su escrito de conclusiones provisionales, al que tuvo acceso este periódico, el Ministerio Público reclama además penas de cinco años y medio de cárcel y multa de 10.200 euros para el ex edil del PSOE Manuel Gómez Lobo, el ex director de Vía Pública Domingo Enrique Castaño y el ex director general de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Sevilla Joaquín Peña (PP), a los que atribuye además de un delito de cohecho otro de tráfico de influencias, a cada uno de los procesados.

Esta misma pena de cinco años y medio reclama para el ex jefe de servicio de Parques y Jardines Francisco Amores Carredano y el ex responsable de conservación del Parque de María Luisa Francisco Luis Huertas, mientras que otro ex dirigente de IU, Antonio Miguel Ruiz Carmona, que fue representante en la comisión de Mercados Ambulantes del Ayuntamiento, se enfrenta a una petición de tres años de prisión y multa de 4.200 euros por un delito de cohecho.