El abogado que ganó el caso del crimen de Santa Clara critica la investigación judicial

Mustafá Ortega Molina, el abogado que ha conseguido que Sergio F.A. sea absuelto del delito de asesinato por la muerte de Reda El Archaad en Santa Clara en marzo de 2024, ha lamentado la investigación judicial que se llevó a cabo, que a su juicio estuvo “condicionada” después de que el otro acusado, Manuel F.M., señalase a su cliente como el autor de la puñalada mortal que recibió la víctima. Este encausado fue finalmente declarado culpable por el jurado popular de la Audiencia de Sevilla.

“Desde el inicio de la causa, Sergio fue señalado como principal sospechoso tras la declaración inicial del otro coacusado, posteriormente condenado. Esta versión condicionó el desarrollo de la instrucción judicial, que no profundizó de forma exhaustiva en el análisis de los hechos ni en la valoración crítica de la prueba”, critica Ortega. “Durante la investigación no se interrogó con el rigor necesario a testigos y peritos ni se exploraron hipótesis alternativas, lo que debilitó de forma sustancial la acusación”, añade.

Ortega, director del despacho M Abogados, cree que este caso “reabre el debate sobre la necesidad de reforzar la calidad de las investigaciones penales, especialmente en casos de gran repercusión mediática”. “Hay que llevar a cabo investigaciones completas y objetivas”, apostilla.

“Esta sentencia demuestra que el sistema funciona cuando se respetan las garantías procesales, pero también pone de relieve los graves efectos de una investigación mal orientada”, concluye Ortega.