Los acusados de robar y agredir a una mujer en Santa Aurelia niegan que se hicieran pasar por policías

Los cuatro acusados de robar y agredir a una mujer en la barriada sevillana de Santa Aurelia el 31 de marzo de 2021 simulando ser policías, han reconocido la sustracción pero, en lugar de las joyas, el teléfono móvil y el dinero que denuncia la víctima, los procesados declararon ante el tribunal que se llevaron "dos o tres cajas de tabaco de contrabando". Durante el juicio, celebrado en la Sección Cuarta de la Audiencia de Sevilla, los cuatro acusados negaron que se hicieran pasar por policías para que la víctima les dejara entrar en la casa. Sin embargo, el Jefe del Grupo de Atracos y Secuestros declaró que los acusados eran "conocidos por la Policía" por su modus operandi, puesto que ya se habían hecho pasar por agentes en otras ocasiones. Según el agente, las imágenes de la cámara de seguridad del edificio son lo suficientemente nítidas como para distinguir a los cuatro acusados. Además, en los registros de los domicilios de los acusados se encontraron placas-emblema de la policía, tanto nacional como local, un distintivo luminoso, varias mascarillas y dos armas cortas de aire comprimido "que pueden ser confundidas como reales por alguien ajeno a las fuerzas de seguridad".

Durante la vista oral, los procesados reconocieron el delito de robo en casa habitada aunque negaron haber agredido a la mujer y haberse hecho pasar por policías. Incluso uno de ellos llegó a declarar que al ver el estado de nervios de la víctima, le dieron un vaso de agua e insulina. La versión de la víctima es completamente diferente. Visiblemente nerviosa, la mujer manifestó en la sala del juicio que ese día estaba en la cama cuando escuchó que llamaban insistentemente a la puerta, gritando que eran policías. "Abrí y al entrar me empujaron, tiraron de los pelos y cogieron por el cuello mientras registraban la casa. Se llevaron las joyas, dinero y ropa de mi hija", aseguró. "Les creí porque me enseñaron la placa y llevaban walkie-talkies", explicó a preguntas de la fiscal. La víctima afirmó que desde entonces se "asfixia en casa" y duerme en un colchón en el suelo "porque creo que van a venir todas las noches".

Según la Fiscalía, el pasado 31 de marzo entraron una vivienda de la calle Satsuma Víctor P.V., de 31 años y ya condenado por robo con violencia; Jesús C.D., de unos 28 años y con condenas previas por robos con fuerza y con violencia; Juan G.R., de 41 años y con antecedentes penales cancelables; Jorge O.E., de 26 años y con antecedentes penales no computables a efectos de reincidencia; y una quinta persona en paradero desconocido. La mujer declaró ante el tribunal que tres de ellos entraron en el domicilio tras "aporrear la puerta insistentemente y gritar que eran policías". Una vez dentro, la empujaron al sofá y la agarraron por el cuello y le tiraron de los pelos pidiéndole insistentemente dinero y joyas mientras "no podía hacer nada y sólo me decían que colaborara", declaró la mujer ante el tribunal.

El escrito de la acusación señala que mientras ocurría el robo, Jesús C.D. y Juan G.R. "permanecieron en todo momento en el rellano del domicilio, recogiendo los efectos que los otros les entregaban desde el interior".

La Fiscalía les atribuye a todos los acusados un presunto delito de robo con violencia en casa habitada y un supuesto delito leve de lesiones, reclamando para Jesús C.D. y Víctor P.V. cinco años de cárcel al pesar sobre ellos la agravante de reincidencia, mientras para Juan G.R. y Jorge O.E. solicita cuatro años de prisión.