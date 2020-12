Los tres acusados de allanar una vivienda y amenazar a sus ocupantes en Morón aseguran que solo reclamaron el dinero prestado

Los tres acusados de allanar una vivienda y amenazar supuestamente a sus ocupantes con un machete en octubre de 2017 negaron los hechos en la primera sesión del juicio con jurado que se está celebrando en la Audiencia Provincial de Sevilla. Aseguran que se acercaron desde su localidad hasta la vivienda de Rosario P. y Juan Ramón R. en el Polígono El Rancho de Morón de la Frontera para reclamarle 600 euros que anteriormente le había prestado uno de los procesados, Julián C, "para pagar el piso". Los tres acusados negaron que amenazaran con un machete a la pareja ni que forzaran la puerta para entrar.

Según explicaron, cuando llegaron al piso, la mujer les abrió una puerta "que no tenía cerrojo, sino que parecia estar atrancada con un sillón" y el hombre les dijo a Julián C. que había tenido "problemas en Utrera" y que no se preocupara, que cobraría unos días después. "Con las mismas, bajamos y cuando ya estábamos en la calle nos paró una patrulla de la policía y nos pidió la documentación". Entonces, según la versión de los acusados, llegaron en un coche las dos víctimas "gritando que les habíamos amenazado".

Sobre el machete de grandes dimensiones, uno de los policías que retuvo a los acusados declaró ante el tribunal que lo encontró guardado en su funda debajo de uno de los coches cercanos al lugar en el que se encontraban los acusados. Los agentes, que patrullan normalmente esta zona conflictiva del municipio, pararon a los tres hombres al "notarlos nerviosos" cuando se cruzaron con ellos. Los policías testificaron que mientras que estaban comprobando los datos, la pareja que supuestamente había sido atacada se paró con ellos y les dijeron que los tres hombres les habían amenazado con un machete cuando buscaron el arma y que se dirigían a la comisaría a interponer una denuncia.

A preguntas de los abogados defensores, los dos policías reconocieron que la pareja víctima de los supuestos allanamiento y amenazas, era "conocida en la localidad porque se mueven en el mundo de los estupefacientes".

Una de las testigos que vio a los acusados antes de subir al piso explicó a preguntas de los abogados que no se fijó en que los acusados llevaran ninguna bolsa ni bolso de grandes dimensiones para guardar el machete, que tenía 50 centímetros de largo y 37 cm de hoja.

La víctima niega los hechos

Sin embargo, ante el tribunal del Jurado el hombre que presuntamente había recibido las amenazas, Juan Ramón R., negó estos hechos, así como el golpe con la parte plana del machete que supuestamente recibió durante el presunto allanamiento. Es más, aseguró ante el tribunal que nunca habia visto el machete. El hombre, que declaró ante el jurado en calidad de testigo, afirmó que en su testimonio ante el juzgado de instrucción estaba coaccionado por la otra supuesta víctima, Rosario P., que entonces era su pareja. "Tengo miedo de Rosario", llegó a decir. "Dije lo que Rosario me dijo que contara"

Este testigo que también es supuesta víctima, aseguró no recordar casi nada de lo ocurrido el día de los hechos. Sobre la supuesta deuda con uno de los acusados, Juan Ramón explicó que él se fue de Utrera a Morón antes que su entonces pareja , por lo que desconoce "lo que Rosario hiciera con Julián". "Yo nunca he tenido problemas con él, le he pedido dinero y se lo he devuelto", añadió.

En principio el juicio estaba previsto en una sola sesión, pero al no comparecer Rosario P., que estaba citada para la sesión de la tarde, continuará celebrándose mañana miércoles.

La Fiscalía solicita para cada uno de los acusados cuatro años y tres meses de cárcel por los delitos de allanamiento y amenazas.