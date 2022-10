La juez da carpetazo a la investigación de Isofotón con 39 imputados por las ayudas de 80 millones

Carpetazo a la investigación de Isofotón. La juez de Instrucción número 3 de Sevilla, Yolanda Rueda, ha dictado un auto en el que acuerda el archivo de la causa contra los 39 investigados por las supuestas irregularidades en las ayudas por importe de más de 80 millones que se concedieron a esta empresa malagueña dedicada a la fabricación de placas fotovoltaicas.

En un auto, que se produce tras la decisión de la Audiencia de Sevilla que desinfló esta macrocausa y al que ha tenido acceso este periódico, la juez recuerda que en este caso "conviene partir de un hecho muy concreto y es el consistente en que todas las imputaciones efectuadas contra las diversas personas investigadas se realizan en el mismo auto de fecha 24 de julio de 2020. En dicha resolución se detalla la investigación judicial llevada a cabo desde el año 2015 en el que se incoa el presente procedimiento y se acuerda citar con la condición de investigados" a las 39 personas, entre las que se encontraba 12 ex altos cargos socialistas de la Junta: tres ex consejeros (Francisco Vallejo, Martín Soler, Manuel Recio y Antonio Ávila), tres ex viceconsejeros (Agustín Barberá, Jesús María Rodríguez Román y Luis Nieto Ballesteros), el ex jefe del gabinete jurídico de la Junta Francisco del Río Muñoz, el ex presidente de El Monte José María Bueno Lidón y al ex director de Promoción de Invercaria Juan María González Mejías, sobrino de Felipe González.