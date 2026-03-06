La Ciudad de la Justicia casi definitiva: más de 500 despachos para jueces, 56 salas de juicios, un edificio nuevo y 2028 como plazo pese a todo

El consejero de Justicia, José Antonio Nieto, ha presentado este viernes el proyecto de adaptación integral de la Ciudad de la Justicia de Sevilla. Lo que han enseñado tanto él como los arquitectos encargados del proyecto no es el dibujo definitivo, ya que ahora se abre un plazo para que los profesionales del sector aporten propuestas o correcciones, pero el complejo final no distará mucho de lo mostrado. A grandes rasgos, el campus de Palmas Altas dispondrá de más de 500 despachos para jueces, más de 50 salas de vistas para la celebración de juicios o un edificio de nueva construcción que albergará los juzgados de Menores y Violencia sobre la Mujer. Y a pesar de que la instalación va a necesitar hasta una reorganización y un nuevo traslado de las tres jurisdicciones que ya trabajan allí, la Junta de Andalucía mantiene que el plazo límite para el "traslado definitivo" de todo este mundillo a su nueva gran sede es finales de 2028.

Pedro Portillo, uno de los arquitectos del proyecto, ha introducido la presentación con los datos más técnicos pero también los más prácticos, con esquemas incluidos de qué irá en cada uno de los siete edificios donde antes residía Abengoa. Hay cuatro bloques en la bancada norte (que da a la SE-30) y tres en la bancada sur (que da al nuevo barrio de Isla Natura). Empezando por el norte: en el A se instalarán los juzgados de instrucción; en el B, los juzgados de lo Penal; en el C, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y la Fiscalía; y en el D, que es el más grande, más salas del TSJA y la Audiencia Provincial de Sevilla, que estará en la primera planta, aunque las salas de vistas se repartirán entre el edificio D y el C. Y en cuanto al lado sur: en el edificio E convivirán juzgados de lo Social y de lo Contencioso-Administrativo; y en el F y el G irá toda la jurisdicción civil.

Este nuevo mapa supone una modificación muy relevante respecto al plan inicial, parte del cual ya estaba ejecutado. Desde hace meses, en el edificio A operan los juzgados de lo Contencioso-Administrativo y Mercantil, mientras que al B se marcharon en otoño los de Primera Instancia. Así pues, todas estas jurisdicciones tendrán que volver a mudarse porque ambos pabellones serán finalmente para Instrucción y Penal. Y a ellos habrá que sumar el juzgado de guardia, que estará en la parte del edificio A más próxima a la entrada de todo el macroconjunto.

Según el boceto expuesto hoy, la Ciudad de la Justicia dispondrá de 56 salas de vistas: una específica para juicios con jurado popular; 18 salas "con detenidos", 33 "sin detenidos" y cuatro más en el juzgado de guardia. El consejero Nieto ha apostillado que a esa cantidad habrá que sumar seis más cuando se levante el edificio de Menores, Violencia sobre la Mujer y el Instituto Forense.

Los magistrados, por su parte, tendrán 506 despachos de 18 metros cuadrados cada uno. El consejero ha elevado después la cifra a 512. Todos "darán a las fachadas" para así disfrutar del máximo de luz natural, según ha destacado el arquitecto, y seguirán el modelo de "doble módulo" con el fin de evitar tabiques.

La Junta, a pesar de los cambios del proyecto y la necesidad de construir un nuevo bloque, ha dejado muy claro que su única meta sigue siendo la misma que al principio. "Sólo tenemos un plazo: que en 2028 se realice el traslado definitivo", ha dicho Nieto. El plan pasa por cerrar el proyecto al cien por cien durante el primer semestre de 2026, licitar y adjudicar las obras a finales de año y que las grúas empiecen su faena en diciembre de 2026 "o como máximo" enero de 2027. A partir de ahí, el nuevo edificio llevaría unos nueve meses, mientras que la remodelación de los edificios E, F y G implicaría tres meses por cada uno. "Si todo va como esperamos, el traslado definitivo se producirá en octubre o noviembre de 2028", ha insistido el consejero.

Cuando todo esté más que rematado, con una inversión de unos 250 millones de euros, Sevilla tendrá "un 50% de espacio más" que en la actualidad, según Nieto. Serán 65.000 metros cuadrados "con margen hasta doblar la capacidad actual" y llegar a 130.000 metros cuadrados. "La dispersión es historia", ha proclamado el consejero, que también ha sido autocrítico con los primeros pasos de la mudanza: "Hemos entendido los errores que cometimos en los edificios A y B por no tener una visión de conjunto", ha reconocido.

El acto formal de exposición del proyecto se ha celebrado en el edificio D de Palmas Altas con la presencia de autoridades varias, encabezadas por el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río. Allí ha estado la decana de los jueces de Sevilla, Reyes Vila; el teniente fiscal de la Fiscalía Provincial, Carlos Bedate; representantes de la Policía Nacional, la Guardia Civil o la Policía Autonómica; magistrados de varias asociaciones judiciales; y sindicatos.