El traslado de Primera Instancia a la Ciudad de la Justicia de Sevilla acaba de forma "ejemplar y "sin suspender un juicio"

José Antonio Nieto (derecha), este jueves con el presidente del TSJA, Lorenzo del Río, en el Congreso de la Abogacía.

El consejero de Justicia, José Antonio Nieto, informó este jueves al Pleno del Parlamento andaluz del “traslado ejemplar” de toda la jurisdicción de Primera Instancia al edificio B de la Ciudad de la Justicia, que acabó por la mañana con la salida del último juzgado del edificio Viapol. Ahora se queda “vacío”, judicialmente hablando, lo que permitirá a la Junta ahorrarse casi dos millones de euros anuales en alquiler. Nieto agradeció la colaboración de todos los operadores y profesionales de la Justicia que ha permitido hacer una mudanza “sin suspender un solo juicio”.

Con este traslado culmina la segunda fase de la Ciudad de la Justicia. La primera se completó con el edificio A (jurisdicciones mercantil y contencioso-administrativa).

El consejero destacó que en el edificio B se han mejorado la insonorización y el tamaño de los despachos atendiendo a las reclamaciones de los operadores jurídicos y aprovechando la experiencia de la primera fase. La instalación del mobiliario, el traslado de la documentación y la habilitación de la mayoría de las salas de vista comenzó el 3 de octubre. La mudanza de los 25 juzgados, el 26 de octubre. Se ha desarrollado a razón de dos órganos al día.

El edificio B cuenta con 51 despachos, once salas de vista, dos salas multiusos, servicio de reprografía, archivos, zonas comunes de oficina o el Punto de Información a la Mediación de Andalucía (PIMA). Las salas de vista y zonas para el público se concentran en la planta baja, mientras que en el resto están los despachos y zonas de trabajo de los 380 profesionales que trabajan en esta Jurisdicción.

Está ya adaptado al nuevo modelo de tribunal de instancia, con secciones y servicios comunes, que establece la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que ya funciona en 73 de los 85 partidos judiciales andaluces y que en Sevilla, como en el resto de las capitales, entrará en vigor el 31 de diciembre.

En este modelo desaparecen los órganos unipersonales, de forma que los 25 juzgados de Primera Instancia se integrarán en la Sección Civil del Tribunal de Instancia único de Sevilla.

El consejero explicó que la Junta continúa avanzando y mantiene “el reto de tener trasladados todos los órganos en 2028” y que ese año se complete la Ciudad de la Justicia más moderna y la segunda más grande de España, “a la altura de lo que merece Sevilla”.