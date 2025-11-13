Empieza el Congreso de la Abogacía de Sevilla: inquietud por la 'ley Bolaños' y alegatos a favor de los mutualistas

La Real Fábrica de Artillería acoge desde este jueves el I Congreso de la Abogacía organizado por el Colegio de Abogados de Sevilla (ICAS). En tan magno escenario, ante unos 400 letrados de toda España, las autoridades que han participado en el acto inaugural han señalado un par de líneas reivindicativas maestras. Una, la petición a la clase política para que desatasque la negociación sobre el traspaso de los fondos de los mutualistas al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). Y otra, la inquietud que rodea a todos los sectores con la entrada en vigor de la Ley de Eficiencia Judicial, promovida por el ministro Félix Bolaños, que en Sevilla empezará a aplicarse el 1 de enero de 2026.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, ha resumido lo que opina gran parte del sector con esa gran novedad legislativa, que vuelve del revés el sistema a través de la creación de los tribunales de instancia, después de lamentar “el clima poco estimulante” que existe ahora “en el entorno judicial”. “El ideal de una Justicia ágil está alejado de la realidad. Todavía necesitamos mejoras legislativas y de recursos”, ha reclamado. “Me duele decirlo, pero por ahora no estamos visualizando esa eficiencia y se están dilatando los plazos”, ha agregado.

Del Río ha ido un poco más allá y también ha reconocido la incertidumbre que existe respecto a lo que se avecina. “Estamos conteniendo la respiración ante la tercera fase de ese plan. Estamos en un momento durísimo y todos debemos hacer un esfuerzo. El modelo es correcto, pero necesitamos muchos ajustes”, ha apostillado.

El consejero de Justicia, José Antonio Nieto, también ha sido muy reivindicativo pero en relación a los profesionales integrados en la Mutualidad que llevan años pidiendo el traspaso de sus fondos al RETA porque, si no, han calculado que tendrán pensiones “ridículas” o “indignas”, que son los dos adjetivos que más emplean los afectados. Algunos de ellos, de hecho, se han concentrado en la entrada de Artillería para volver a visualizar su descontento y han charlado con el propio Nieto.

“Me da mucha pena cuando nos encontramos a compañeros en la puerta reclamando algo tan básico como tener una pensión digna. Hay que ser empáticos y buscar una solución al problema”, ha indicado el consejero. “Los problemas complejos no tienen soluciones fáciles. Este problema es complejo y muy costoso”, ha añadido Nieto, quien ha confiado en que este Congreso “sea una esperanza para una profesión que está pasando una etapa negra”. “Nadie puede criticar que alguien desesperado defienda sus derechos”, ha finalizado.

El decano del ICAS, Óscar Fernández León, tampoco se ha olvidado de los mutualistas. De hecho, ha concluido su discurso de bienvenida pidiendo a las Administraciones públicas “que de una vez se alce la paralización de la ley del RETA, se alcance un consenso y esta norma salga cuanto antes”. Esa intervención se ha ganado los aplausos de una parte del auditorio.