El Colegio de Abogados de Madrid mantiene a su portavoz envuelto en un “culebrón”

El Colegio de Abogados de Madrid acordó este lunes mantener en su puesto a Alfonso Merlos, su director de Comunicación envuelto en un “culebrón” de “realities” televisivos a raíz de que fuera captada la imagen de una mujer desnuda en su casa mientras el periodista participaba en directo en un programa de Youtube.

El propio Alfonso Merlos, como portavoz de la Abogacía madrileña, informa a este periódico de lo acordado por la Junta Directiva en su reunión del lunes: mantener vigente la relación contractual mediante la cual presta sus servicios, en una decisión que no se consideró necesario someter a votación dado el “amplio consenso” que concitaba entre sus 14 miembros.

La reunión telemática de la Junta Directiva fue la habitual de los lunes y la duración de cinco horas no tuvo que ver con su polémica televisiva sino con “la vida de una institución tan grande y con tantos temas a tratar”.

Preguntado por las informaciones según las cuales la Junta Directiva planteó revisar su contrato y pedirle que deje de intervenir en ciertos programas de televisión, Merlos declaró que “la decisión que se tomó no incluye plazos, no hay flecos ni historias abiertas que el Colegio vaya a comunicar en las próximas horas”.

El periodista mantiene un contrato de 180.000 euros anuales para encargarse del departamento de Comunicación del Colegio de Abogados de Madrid, el principal de España con sus 77.000 afiliados. Merlos afirma a este periódico que la Junta Directiva está satisfecha de su desempeño profesional porque en sus dos años como director de Comunicación “ha aumentado un 200% la productividad del departamento y se han reducido un 20% los costes, incluidos mis honorarios, lo que por otra parte era una de las cláusulas de mi contrato”.

Merlos “no quiere entrar en situaciones que no se han producido” a la hora de contestar qué haría si el Colegio de Abogados le pidiese abandonar sus intervenciones en televisión, donde se caracteriza por su línea política muy conservadora.

Tampoco quiso confirmar ni desmentir las informaciones según las cuales tres miembros de la Junta Directiva se pronunciaron a favor de su salida y otros tres -próximos al decano José María Alonso- lo defendieron alegando que lo sucedido pertenece a su ámbito privado y el periodista no buscó el debate. “No puedo comunicar hechos que la institución no considera oficiales. Si voy o no a tertulias son hechos que la institución no comunica porque no es algo oficial”, dijo.

Tampoco quiso opinar sobre la crítica más extendida, el daño que su situación personal puede hacer a una de las instituciones más representativas del mundo jurídico español, ni sobre el sector donde prefiere trabajar como periodista. "Me apasiona todo lo que hago", declara.