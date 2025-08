Condenado a ocho meses de cárcel por vender en Wallapop un telescopio robado

La Audiencia Provincial de Guadalajara ha condenado a ocho meses de prisión por un delito de receptación a un hombre por vender objetos robados a través de la aplicación de segunda mano Wallapop. El fallo le obliga a indemnizar a la denunciante con 470 euros.

La sentencia declara probado que, en noviembre de 2019, una o varias personas no identificadas, actuando con ánimo de obtener un enriquecimiento irregular, accedieron a la vivienda de la perjudicada en Uceda por la ventana y robaron un telescopio unto a un maletín de binoculares, un ordenador portátil, un coche teledirigido, un dron y una consola Nintendo con sus accesorios. En fechas próximas al suceso, en el perfil de Wallapop del acusado apareció publicado un anuncio con la venta del telescopio sustraído con sus correspondientes filtros solares y un maletín de binoculares por un precio de 470 euros, que previamente había adquirido, con ánimo de lucro y conocimiento de su origen ilícito, de personas desconocidas.

El tribunal expone que el juzgador de instancia ha considerado como prueba de los hechos que declara probados que el acusado reconoció haber subido a Wallapop el anuncio en el que se ofrecían los efectos y que éstos fueron reconocidos sin asomo de duda por su propietaria, porque, además de disponer de factura, se trataba de un dispositivo modificado mediante accesorios expresamente fabricados por su marido.

“Esta Sala no encuentra razón alguna para no alcanzar la misma conclusión”, señalan los magistrados. Y concluyen que “estos factores operan como indicios clamorosos de la comisión del delito por parte del acusado”. La sentencia no es firme y puede ser recurrida.