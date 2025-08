La Fiscalía se opone a archivar la causa contra Antonio Tejado y la banda que asaltó el chalé de María del Monte

Un nuevo varapalo para Antonio Tejado en el caso de las graves acusaciones que pesan contra él por su presunta participación en el robo al chalé de su tía, María del Monte, en la madrugada del 25 de agosto de 2023. La Fiscalía de Sevilla ha presentado un escrito en el juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla, que en mayo pasado procesó a Tejado y a otros diez investigados por el asalto, en el que impugna el recurso de todos los procesados y se opone al archivo de la causa como habían pedido. El sobrino de la popular cantante está más cerca del banquillo de los acusados, aunque el juez todavía no se ha pronunciado sobre los recursos y luego tiene otra instancia superior para apelar, la Audiencia de Sevilla.

El sobrino de María del Monte había alegado en su recurso que no había indicios de su participación en los hechos y, en concreto, de que ofreciera "información privilegiada" a los ladrones facilitando la entrada en la vivienda, comunicando cuando estaría su tía para que les abriera la caja fuerte y describiendo el interior de la casa. Además, su defensa aseguraba que no existen indicios que permitan asegurar que los autores materiales del robo "poseyeran información privilegiada relativa a la vivienda y a su distribución, sobre los sistemas de seguridad instalados en la misma, sobre la localización de la caja fuerte o la existencia de joyas en su interior".

La Fiscalía hispalense, en un escrito dirigido al juzgado, ha impugnado los recursos de los investigados -que esgrimían la falta de motivación del auto de procesamiento y la falta de indicios-, al considerar que el auto de procesamiento de los mismos resulta "ajustado a derecho" y no les ha causado "ninguna indefensión", puesto que la resolución del juez contiene la "relación de los hechos punibles" e "identifica igualmente a los presuntos partícipes".

El Ministerio Público se opone a la petición de archivo de la defensa de Antonio Tejado y de los otros investigados y recuerda que, según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, "cómo ocurrieron realmente los hechos, es algo que deberá dilucidarse en el plenario [en alusión al juicio], constituyendo aquellos indicios racionales de criminalidad suficientes para el dictado del auto de continuación del procedimiento abreviado dictado correctamente por el juzgador".

Admite que pudieron participar materialmente en el asalto hasta nueve de los investigados

La Fiscalía también se pronuncia a favor del recurso presentado por la acusación particular de tres de las cinco víctimas -la hija de la periodista Inmaculada Casal, su marido y la empleada del hogar-, que afirma que en total fueron nueve los investigados que acudieron aquella madrugada a la vivienda asaltada y participaron en la ejecución material del robo. La acusación discrepaba, de esta forma, de los roles que el juez atribuyó a cuatro investigados -J. M. T. C. M. C. R., A. J. R. R. y J. F. N. D.- y así, señala con respecto al primero que no se trata de un "mero receptador, sino de uno de los autores del robo con violencia en casa habitada que, además, participó en la venta de los bienes robados".

En cuanto a los otros tres investigados, el instructor consideró en el auto que participaron en la "preparación previa del robo con la aportación de los materiales y de la logística necesaria para su realización", algo que, según la acusación particular parece apuntar a que estas personas "facilitaron la comisión de los hechos y ayudaron a los autores materiales, pero no ejecutaron el robo materialmente".

Así, la acusación recordaba que, según el último atestado de la Guardia Civil, J. F. N. D., apodado Zoleta, era la "persona que dirigía el grupo que materializó el robo y que recibió la proposición de su ejecución" por parte del ciudadano ruso Arseny Garibyan.

Ahora la Fiscalía se ha adherido parcialmente al recurso de esta acusación. Dice el Ministerio Público que el auto recurrido "describe un escenario en el que parece atribuir la responsabilidad penal en la ejecución material del robo con fuerza en casa habitada con uso de violencia, tan sólo a una parte de los investigados, no estando conforme con ello la acusación recurrente, que solicita deje abierta la participación de todos ellos (a excepción de J.M.S.R.) en la ejecución del robo; y ello, por considerar -a su entender- que existirían indicios de la participación los cuales debidamente glosa y analiza en su recurso". La acusación pública añade que "con el fin de procurar y garantizar que no se ocasione indefensión alguna a las partes en este procedimiento, la fiscal nada opone a la pretensión de la acusación particular aquí recurrente, y todo ello sin perjuicio de la calificación que para nosotros merezcan los hechos, una vez formulemos escrito de calificación provisional".

Pide que se complete el auto con las entradas y registros practicadas

Por último, la Fiscalía "echa en falta" en el auto del magistrado que puso fin a la instrucción una "mención expresa a todas y cada una de las entradas y registros en su día practicadas (fecha y concretos inmuebles que fueron objeto de tal diligencia), así como los efectos decomisados". De igual modo, el Ministerio Público considera de "todo punto improcedente" la inclusión en el auto de procedimiento abreviado del hallazgo de una plantación de marihuana en el domicilio de uno de los investigados y el enganche fraudulento utilizado para abastecer de consumo eléctrico a la misma, por cuanto se trataría de dos delitos que "ninguna conexión tienen" con el asalto al chalé de María del Monte y que a juicio de la Fiscalía debería ser investigado en una causa distinta.