La acusación en el caso de María del Monte afirma que hubo nueve ladrones en el asalto al chalé

Ya hay un primer recurso contra el auto de procesamiento de Antonio Tejado y otros 11 investigados por el asalto al chalé de María del Monte, y no es precisamente de las defensas de los procesados. Ha sido el abogado que representa a tres de las cinco víctimas -la hija de la periodista Inmaculada Casal, su marido y la empleada del hogar- el que ha presentado un recurso de reforma contra el auto dictado el pasado 22 de mayo por el juez de Instrucción número 16 de Sevilla y que tiene una significación muy concreta. En su resolución, el instructor realizó un exhaustivo relato de los hechos que ocurrieron en la madrugada del 25 de agosto de 2023 en la vivienda de María del Monte e Inmaculada Casal, y puso de manifiesto que cinco de los 11 investigados formaron parte del grupo que ejecutó materialmente el robo.

Sin embargo, el letrado, que pertenece al bufete del abogado recientemente fallecido Paco Baena Bocanegra y ejerce la acusación particular, considera que en total fueron nueve los investigados que acudieron aquella madrugada a la vivienda asaltada y participaron en la ejecución material del robo. La acusación discrepa, de esta forma, de los roles que atribuye el juez a cuatro investigados -J. M. T. C. M. C. R., A. J. R. R. y J. F. N. D.- y así, señala con respecto al primero que no se trata de un "mero receptador, sino de uno de los autores del robo con violencia en casa habitada que, además, participó en la venta de los bienes robados".

Para acreditar esta supuesta participación, el letrado señala que en el último atestado remitido por la Guardia Civil se recogen las llamadas entre J. M. T. y otros autores del robo la misma noche del 25 de agosto de 2023 y su presencia en una finca de Guillena vinculada a otro de los investigados donde se habría preparado el robo, por lo que la acusación entiende que sería uno de los autores materiales del robo al "existir material indiciario de cargo y suficiente para sostener la acusación contra él por tales hechos".

En cuanto a los otros tres investigados -C. M. C. R., A. J. R. R. y J. F. N. D.-, el instructor consideró en el auto que participaron en la "preparación previa del robo con la aportación de los materiales y de la logística necesaria para su realización", algo que, según la acusación particular parece apuntar a que estas personas "facilitaron la comisión de los hechos y ayudaron a los autores materiales, pero no ejecutaron el robo materialmente".

Así, la acusación recuerda que según el último atestado de la Guardia Civil J. F. N. D., apodado Zoleta, era la "persona que dirigía el grupo que materializó el robo y que recibió la proposición de su ejecución" por parte del ciudadano ruso Arseny Garibyan. La investigación policial, señala la acusación, ha acreditado que sobre las 04:15 horas del 25 de agosto de 2023 Zoleta se dirigió junto a otros investigados en dirección a la vivienda de María del Monte, apagando su teléfono móvil cuando se acercaba al chalé de Gines. Y tras el asalto, es ubicado en la barriada de El Parchís, quedando grabadas unas conversaciones en las que "unos varones le explican a una mujer cómo había sido el robo".

Además hay otra conversación mantenida el 30 de agosto en la que se comentaba una noticia de dos días antes en las que se apuntaba que los investigadores habían hallado objetos olvidados por los atracadores en la vivienda asaltada, llegando a afirmar el tal Zoleta que "si es un librillo es mío, hermano", de ahí que la acusación considera que su presencia en la casa de María del Monte "no puede ser puesta en duda", por lo que no se trataría de un "mero colaborador" sino que su participación en la ejecución material directa del robo "consta más que acreditada".

Lo mismo sucede con los dos últimos investigados, uno de ellos C. M. C. R., quien mantuvo en la tarde del 23 de agosto una reunión con Antonio Tejado y el ciudadano ruso en un bar junto a la jefatura de Policía de Blas Infante, por lo que concluye que debe reformarse el auto para incluir a este investigado como parte del grupo que realizó materialmente el asalto a la vivienda.