Muere un hombre en un accidente de tráfico en San Juan de Aznalfarache

Una colisión entre dos turismos en San Juan de Aznalfarache se ha saldado este lunes con la muerte de un varón y con otro herido de carácter grave, según han confirmado los Servicios de Emergencias 112 a Europa Press.

El accidente se ha producido sobre las 14:40 horas, momento en el que varios testigos alertaron al centro de emergencias de la colisión, que ha tenido lugar en la avenida Cuesta de Cross del mencionado municipio sevillano.

Según han confirmado los presentes a Emergencias, a consecuencia de la colisión, uno de los turismos salió de la vía, cayó por un terraplén e impactó contra un árbol.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, Bomberos de la Diputación y Policía Local, que confirmaron el fallecimiento de la víctima.