Nuevo giro en el caso Tejado: el juez imputa a otras tres personas en el robo al chalé de María del Monte

Un nuevo giro en la investigación por el asalto al chalé María del Monte e Inmaculada Casal, ocurrido en la madrugada del 25 de agosto de 2023. El juez que investiga el caso ha imputado a otras tres personas en el robo, que vienen a sumarse a los ocho investigados que ya figuran en la causa, entre ellos el sobrino de la popular cantante, Antonio Tejado, a quien la Guardia Civil mantiene como cooperador necesario de los delitos y "autor intelectual" del mismo, por haber facilitado presuntamente a la banda que materializó el robo la información privilegiada para llevarlo a cabo.

El titular del juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla, Juan Gutiérrez Casillas, ha citado a declarar a estos tres nuevos investigados el próximo 7 de marzo. Se trata de C. M. C. R., A. J. R. R. y J. F. N. D., todos ellos con diversos antecedentes policiales por otros delitos y que han sido imputados tras un atestado ampliatorio que ha elaborado la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil, al que ha tenido acceso este periódico y que tiene una extensión de 166 folios.

El primero de estos investigados, que tiene antecedentes por robo o hurto de vehículo, lesiones y detención por una requisitoria, fue precisamente una de las personas que mantuvo una reunión la tarde del 23 de agosto -dos días antes del asalto- con Antonio Tejado y su amigo, el ciudadano ruso Arseny Garibyan, en un bar junto a la Jefatura Superior de Policía de Blas Infante. El atestado de la Guardia Civil considera que C. M. C. R. sería uno de los "autores materiales" del asalto a la vivienda de María del Monte, ya sea por haber sido uno de los individuos que accedieron al interior de la vivienda o que se encargara de la vigilancia exterior o el transporte y la espera para la posterior huida de los otros investigados, y para ello apunta que la madrugada antes del robo, el 24 de agosto, su teléfono y el del ciudadano ruso Arserny Garibyan, sus teléfonos se posicionan en la zona de la vivienda, donde el ruso perdería incluso el terminal.

Una reunión clave con Antonio Tejado y el ruso, y las dos llamadas a María del Monte

Los investigadores sitúan a esta persona en la reunión de casi cuatro horas (en concreto tres horas y 47 minutos) que tuvo lugar el 23 de agosto con Antonio Tejado y el ruso en un bar junto a la jefatura de Policía, y que según los posicionamientos de los teléfonos móviles de los tres participantes tuvo lugar entre las 17:04 y las 21:21 horas de ese día. Dice la Guardia Civil que esa reunión podría carecer de importancia "si no se tienen en cuenta los términos y el contexto de tiempo en el que se produce, los hechos que se desarrollan durante ésa, y de forma inmediatamente posterior" e incluso durante la madrugada siguiente.

Sin embargo, consideran los agentes que esa reunión "tenía como fin apuntalar o conocer detalles finales expresamente indispensables sobre la víctimas del posterior robo a perpetrar". Este hecho, prosigue el informe policial, venía puntualizándose desde el inicio de la investigación, existiendo evidencias de que la información manejada por los asaltantes "debía de ser mediata a su ejecución pues sólo de ese modo se podían garantizar la buena conclusión de los hechos en los términos que se observan en su desarrollo", por lo que la presencia de C. M. C. R. y el ruso "no atendería a un encuentro casual".

La Guardia Civil destaca que durante esa reunión de más de tres horas Antonio Tejado envía una serie de Whatsapps y realiza hasta dos llamadas a su tía, María del Monte. La primera conversación por Whatsapp se inicia a las 18:19 horas, cuando le pregunta a su tía "si llega al día siguiente a su casa", refiriéndole que era para la entrega del perro, pero al no obtener respuesta vuelve a insiste con mensajes posteriores hasta las 18:23. Como no recibe respuesta a esos Whatsapps, Tejado realiza una primera llamada a su tía a las 20:21 horas, que no es descolgada. Y a las 21:49 María del Monte le envía un mensaje diciéndole que al día siguiente llamaría a su pareja, en alusión al último mensaje de Antonio en el que le pregunta cuándo regresaba porque él iba a marcharse a la playa. A continuación, "Antonio repentinamente parece que cambia de planes" y a las 21:50 horas le escribe a su tía que finalmente se iría a la playa el sábado, 26 de agosto y así le "subía él" el perro; y acto seguido vuelve a llamar a su tía -sin obtener respuesta-, una insistencia que según los investigadores obedece a que Tejado "necesita conocer la respuesta a si su tía regresaba a Sevilla al día siguiente (24 de agosto)".

El ruso perdió el móvil junto al descampado por el que accedieron a la vivienda de María del Monte. / google maps

El atestado señala asimismo que en la tarde del 24 de agosto, unas doce horas aproximadamente antes del asalto en el chalé de Gines, el teléfono móvil de este nuevo investigado, C. M. C. R., se sitúa en la zona de la localidad de Gines donde se ubica la vivienda de María del Monte, en concreto entre las 15:54 y las 16:24, algo que respondería a la necesidad de "ejecutar nuevos actos preparatorios en el lugar de los hechos que aseguren su ejecución en los términos planeados y/o supervisar la zona en horas diurnas".

En este punto, los agentes recuerdan que un dron sobrevoló esa misma tarde la zona donde se ubica el chalé, como prueba una fotografía intervenida en el teléfono de uno de los detenidos, que fue fotografiado en un descampado similar. Y esa misma tarde del 24 de agosto el nuevo investigado C. M. C. R. recibe una llamada vía Whatsapp de Antonio Tejado a las 16:52 horas, con una duración de casi cinco minutos. En ese momento, los investigadores consideran que C. M. C. R. estaba junto a otros dos imputados "realizando presumiblemente nuevas actividades previas sobre la vivienda y la zona donde se sitúa, entre ellos, el vuelo del dron" y como los contactos de Tejado con esta persona no son habituales, esa llamada "cobra especial significación".

La persona que dirigió al grupo de asaltantes

Un segundo investigado que ha sido citado a declarar el próximo 7 de marzo, identificado como J. F. N. D. -que cuenta con diez antecedentes previos por delitos de robo, lesiones, amenazas, homicidio en grado de tentativa y daños, entre otros-, sería la persona que, según el instituto armado, dirigió el grupo que entró en el chalé de María del Monte e Inmaculada Casal, y que "recibió la proposición de su ejecución" por parte del ciudadano ruso.

Además, esta persona sería una de las que habría participado la misma tarde del 25 de agosto, después del robo, en el desmontaje de algunas de las piedras preciosas que tenían las joyas sustraídas, dado que una parte del botín del asalto en la vivienda de María del Monte, en el que la banda logró llevarse relojes y joyas valorados en un millón de euros, fue vendida la misma tarde del robo por 48.000 euros a un conocido receptador de la barriada de Torreblanca.

Uno de los imputados participó en la retirada de las piedras preciosas a las joyas

En este sentido, los investigadores recuerdan una intervención telefónica practicada a los sospechosos, en las que uno de ellos pregunta "¿cuánto os queda?", a lo que el ahora investigado J. F. N. D. responde: "Aquí estoy quitando (inaudible) .... y quitando las piedras", "¿No estás escuchando los porrazos?". Y el primero afirma: "Están quitando las piedras..., pues venga entonces". En la conversación se escucha a varias personas hablar de fondo y a J. F. N. D. refiriéndose a los golpes: "Mira cómo suena, mira", oyéndose el golpeo de piedras sobre una superficie. En ese momento están posicionados en la misma antena repetidora, cerca de Torreblanca, varios de los detenidos por el robo en la casa de María del Monte, entre ellos el ruso Arseny Garibyan.

El tercer nuevo investigado es A. J. R. R., quien en la madrugada del 25 de agosto recibe una llamada de J. F. N. D., en la que le dice que "van a ir a eso", una expresión que la Guardia Civil interpreta como que iban a perpetrar el robo en la casa de la cantante. Para la Guardia Civil, A. J. R. R., que tiene siete antecedentes anteriores por delitos de robo, estafa, lesiones y tráfico de drogas, entre otros, participa en los actos "previos y posteriores preparatorios e indispensables para la perpetración de los hechos, siendo miembro del grupo criminal investigado, donde queda constancia de que ocupa una posición activa, teniendo pleno conocimiento" del asalto. Es más, los agentes consideran que A. J. R. R. sería la persona de confianza -conocido en el argot policial como "machaca"- del otro investigado.

Apagón de móviles en la franja del robo

Por último, los guardias civiles han constatado, a través del análisis de los terminales telefónicos, que al menos tres de los asaltantes -uno de ellos el propio C. M. C. R.- realizaron un apagón de sus teléfonos móviles en la madrugada del 25 de agosto -entre las 03:40 horas y las 05:22 o las 07:47 horas, según el caso- "para no ser situados en la vivienda asaltada en un tramo horario compatible con los ilícitos, si bien existen suficientes indicios que sostienen la participación en estos hechos, siendo los horarios observados de desconexión y conexión del teléfono coincidentes con inició de la ejecución de los hechos con el desplazamiento de los investigados a la zona y su posterior regreso a la barriada del Parchís" de Sevilla.