La banda que asaltó a María del Monte vigiló con un dron el chalé la tarde previa al robo

Un robo que no fue tan chapucero como se pensaba. La banda que asaltó la vivienda de María del Monte e Inmaculada Casal sobrevoló con un dron el chalé de la pareja la tarde previa al asalto, que tuvo lugar el 25 de agosto de 2023. Esto es lo que asegura la Guardia Civil en un nuevo atestado remitido al juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla tras el hallazgo de unas imágenes y la intervención de uno de estos aparatos en el domicilio de uno de los investigados, lo que ha llevado al juez a requerir a la compañía china que fabrica estos aparatos para que aporte a los investigadores "todos los datos obrantes sobre los vuelos realizados por la aeronave y consten en su sistema desde la activación del mismo, especialmente los realizados durante el día 24 de agosto de 2023".

En un auto dictado con fecha del pasado 6 de agosto, el magistrado Juan Gutiérrez Casillas, reclama asimismo a la empresa DJI Technology Co.LTD, el resto de datos que existan en su base de datos, registros o la APP al que el dron se vinculaba, tales como la IP de conexión, los datos aportados por el usuario o propietario (email, teléfono y dirección) y "cualquier otro dato que no conste en esta solicitud y que se crean necesarios o relevantes para identificar el uso dado y/o usuario del aparato", asevera la resolución del juez, a la que ha tenido acceso este periódico.

Dice el juez que la petición de esta información, que fue solicitada por la Fiscalía de Sevilla, es "idónea para lograr los elementos acreditativos de los hechos que aseguren el resultado del procedimiento así como la obtención de posibles elementos incriminatorios que puedan ser imputables a los responsables de estos hechos tan graves como los que son objeto de investigación en esta causa", a lo que añade que esta medida es además proporcional "teniendo en cuenta que el delito investigado se haya penado con una pena superior a cinco años de prisión".

Como parte de los preparativos del robo

La decisión del juez se ha producido a raíz de las investigaciones realizadas por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Sevilla, una vez que se ha analizado el volcado de los teléfonos intervenidos a otros siete investigados -el instituto armado ya analizó los datos del teléfono de Antonio Tejado- por su presunta participación en el robo al chalé de María del Monte. Así, en el teléfono de uno de los implicados, M. A. G. T., se han hallado una serie de fotografías y algunos stickers -realizados con las imágenes- de otro de los investigados, A. S. R., que aparece en cuclillas en lo que parece un descampado rodeado de matorral bajo.

La Guardia Civil destaca que, por el plano elevado de esta imagen, la misma sólo podía haber sido tomada desde un dron o situándose el fotógrafo sobre un punto elevado y, en este sentido, explica que una de las imágenes ha sido tomada del "monitor de lo que parece el mando de un dron". La imagen en cuestión fue tomada por el dron a las 17:31 horas del 24 de agosto de 2023, es decir, la tarde previa al asalto al chalé en la que, además, los teléfonos de estos dos investigados, junto a una novena persona que aún no está investigada, se sitúan bajo la cobertura de una antena repetidora próxima a la vivienda de la tonadillera, en la localidad sevillana de Gines.

El dron DJI Mini 3 Pro, como el que fue intervenido en el registro en la vivienda de uno de los investigados por el robo a María del Monte. / M. G.

Recuerda la Guardia Civil que la presencia "en ese lugar y en esas horas previas a los hechos" podría deberse a algún tipo de "actividad previa (obtención de información, revisar el lugar con la luz del día, realizar algún preparativo que facilitó los hechos como la colocación del palet utilizado para el salto, etc...) indispensable o necesaria para la consecuente ejecución de los hechos durante la madrugada" siguiente.

Los investigadores relacionan estas imágenes al dron DJI Mini 3 Pro que fue intervenido en el registro practicado en febrero pasado en la vivienda de M. A. G. T., un aparato que, no obstante, tiene "borrada la memoria, pero que tiene un mando de control de idénticas características al que se puede observar en la imagen analizada que, además, se corresponde con un descampado con matorral bajo o suelo compuesto de tierra compactada o arada. "Estas características son las que posee el descampado situado en la parte trasera de la vivienda asaltada durante la madrugada del 25 de agosto de 2023, lugar donde existen evidencias que fue la zona elegida por los asaltantes para acceder a la finca y emprender la posterior huida", asevera el nuevo atestado, que concluye que "parece evidente que, de responder la presencia de los investigados reseñados y detectada por las antenas de telefonía en las proximidades de la vivienda asaltada a actos preparatorios para la posterior comisión de los hechos, éstos habrían estado deambulando, al menos, por el descampado trasero de la vivienda producto de los hechos".

El uso del dron no exculparía a Antonio Tejado

La Guardia Civil sostiene que hay "indicios suficientes para afirmar que las fotografías contenidas en el terminal móvil reseñado se corresponden con un vuelo de dron sobre la vivienda asaltada y el descampado trasero, probablemente con el fin de obtener y corroborar visualmente los detalles aportados por la persona que da la información necesaria e indispensable para terminar realizando los hechos en los términos observados a lo largo de las presentes investigaciones".

Las revelaciones que los investigadores han hallado a raíz del volcado de los teléfonos y la posible utilización del dron para vigilar el chalé no exculparían en cualquier caso a Antonio Tejado, que está considerado como el presunto autor intelectual del asalto, la persona que habría facilitado la información privilegiada a la banda para perpetrar el robo. La Guardia Civil, que no menciona en este punto al sobrino de la cantante, lo deja claro en el informe remitido al juzgado: "De igual modo, puntualizar que las imágenes captadas por este dron en ningún momento pueden sustituir o aportar la evidente información que los asaltantes poseían del interior de la vivienda asaltada (distribución, moradores, situación de la puerta de entrada, no funcionamiento de los sitemas de seguridad...) y que, dado el contexto de las investigaciones, debió ser obtenida de un tercero de forma previa al desarrollo del conjunto de los hechos", sentencian los agentes.

Estas imágenes, insisten, serían un "complemento a los datos ya obtenidos por los asaltantes y una forma de asegurar que los mismos son correctos".

El ruso perdió el móvil en el descampado por el que se accedió a la vivienda de María del Monte. / Google Maps

En ese mismo descampado fue donde previamente al robo perdió el móvil el que está considerado como el líder de la banda, el ciudadano ruso Arseny Garibyan. En la mañana del 24 de agosto de 2023, sobre las 08:30 horas, un vecino de Gines localizó en el descampado que hay en la parte trasera de la vivienda de María del Monte un teléfono móvil que era utilizado como "línea de seguridad" -con una tarjeta prepago y a nombre de otra persona- por el boxeador ruso.