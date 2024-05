Los 98 días de Antonio Tejado en prisión provisional

Antonio Tejado saldrá de la cárcel de Sevilla-I a lo largo de esta jornada, tras haber pasado 98 días en prisión provisional investigado como presunto "autor intelectual" del asalto al chalé de su tía, María del Monte. Antonio Tejado fue detenido el 9 de febrero pasado en la denominada operación Abgena de la Guardia Civil, que desarticuló una banda a la que la Guardia Civil atribuye la presunta autoría del robo en la vivienda de la popular cantante, en la que los ladrones se hicieron con relojes y joyas valorados en un millón de euros.

Antonio Tejado, su amigo el ruso Arseny Garibyan y los otros sospechosos del robo pasaron a disposición del juez el 12 de febrero. En ese momento, todos los investigados se acogieron a su derecho a no prestar declaración y el juez los envió a prisión. Desde ese día, Antonio Tejado ha permanecido encarcelado durante un total de 98 días, aunque si se tiene en cuenta el momento de la detención, el sobrino de María del Monte y los otros cinco investigados han estado privados de libertad un total de 101 días.

No fue hasta un mes después cuando el sobrino de María del Monte compareció voluntariamente ante el juez para ofrecer su versión de los hechos, en la que negó que fuese él quien ofreciera a la banda la información privilegiada para la comisión del asalto. En concreto, Tejado le dijo al instructor que ni ofreció información a la banda de su amigo el ruso ni sabía que no funcionaban las cámaras de seguridad y la alarma de la vivienda de María del Monte.

Con estos argumentos intentó desmontar Antonio Tejado las imputaciones que le ha realizado la Guardia Civil y que lo sitúan como "autor intelectual" del asalto al chalé de su tía, por haber facilitado supuestamente la información privilegiada necesaria. Tejado compareció por espacio de casi dos horas, tiempo en el que ofreció su versión exculpatoria y abandonó la sala de vistas entre lágrimas. "Estoy seguro y convencido de que mi tía sabe que no tengo nada que ver", fue una de las últimas manifestaciones que el sobrino de María del Monte realizó en su declaración.

La puesta en libertad de Antonio Tejado se ha producido una vez que la instrucción de la causa está prácticamente finalizada, después de que la Guardia Civil haya realizado el volcado de los diez teléfonos móviles intervenidos a los detenidos. El análisis de la información del teléfono del sobrino ha revelado su supuesto interés en reunirse con el boxeador ruso Arseny Garibyan, considerado líder de la banda que cometió el robo, porque éste tenía que darle "dinero" a Antonio, según el estudio que ha realizado la Guardia Civil del intercambio de mensajes de texto y audios de whatsapp entre ambos.

El volcado del teléfono móvil de Antonio

Los investigadores destacan la "urgencia o necesidad" que Antonio Tejado tenía en ver a Arseny Garibyan a finales de diciembre pasado, un interés que para los agentes responde a que el ciudadano ruso tenía que "darle dinero" a Antonio Tejado.

En ese avance del volcado aparece una grabación de audio realizada a las 13:41 horas del 26 de diciembre de 2023, en el que Antonio Tejado le refiere a su amigo el ciudadano ruso que él no ha comprado nada de los regalos de Reyes y por eso pedía verle, llegando a referirle "y ya de eso ¿vale?... antes de Reyes y eso", algo que "llama la atención de los investigadores puesto que no quiere referirle directamente el punto en común del interés por verlo antes de Reyes para, según se puede desprender y bajo el criterio de los investigadores, poder comprar los Reyes".

El contenido de esa conversación es el siguiente:

-Arseny Garibyan: Que dice mi hermano, si estoy esperando un coleguita ¿vale? En estos días nos vemos y nos tomamos algo... un refresquito, una copita o lo que tú quieras, venga bro.

-Arseny Garibyan: Ay que malito estoy. Ay. Llevarme a un bar... llevarme a un bar.

-Antonio Tejado: Venga vale, perfecto, hermano. Tú me avisas quillo, que viene ahora los Reyes y to, y no vea, nos tomamos algo fresqito antes que lleguen las fechas éstas. Llevarme a un bar. Llevarme a un bar.

-Arseny Garibyan: Yo ya he comprado los Reyes, menos mal tío... un dolor de cabeza tenía. Me he cogido el blackfriday ese y en verdad he comprado las cositas baratas... algunas. Otras me ha costado un pulmón, un pulmón y el hígado.

-Antonio Tejado: Yo no he comprao na quillo, por eso te estaba diciendo cojone... de eso... tú me avisas y nos vemos y nos tomamos una copita... y ya de eso, ¿vale? Antes de los reyes y eso.

En otra conversación con el boxeador ruso, cuya relación para la Guardia Civil va más allá de simples contactos relacionados con la actividad deportiva -como había declarado Tejado en su comparecencia ante el juez-, el sobrino de María de Monte le dice literalmente lo siguiente: "Ke ando apretaete con la Navidad poff". Esta conversación tuvo lugar el pasado 4 de enero, a la 10:25 horas.

Tejado no recibió finalmente ningún dinero

La Guardia Civil cree que el sobrino de María del Monte "no terminó recibiendo el dinero que esperaba tras la venta o transacción que debía realizar Arseny Garibyan", lo que vendría a explicar que finalizaran los contactos entre ambos. Pero aún así, concluyen los agentes de la Guardia Civil, "dado el contexto de las conversaciones y cuando se inician las mismas, los investigadores no descartarían que ese dinero pudiera ser producto de la venta de algún efecto de los hechos investigados. Por lo que, de ser así, Antonio Tejado no conocería el destino final de los mismos ni el producto económico de éstos", asevera el informe policial, al que ha tenido acceso este periódico.

Sobre la relación de Antonio Tejado con el ciudadano ruso, la Guardia Civil precisa que a pesar de que entre el 1 de agosto de 2023 y su detención el 9 de febrero de 2024 sólo se tenía constancia de dos llamadas telefónicas realizadas o recibidas a los terminales de Arseny Garibyan los días 23 y 24 de agosto, justo antes del asalto al chalé, el volcado de la información del teléfono móvil del sobrino de la cantante ha permitido obtener "suficientes evidencias para afirmar que Antonio Tejado mantenía un contacto continuo y sostenido en el tiempo con Arseny Garibyan" mediante la aplicación Whatsapp desde, al menos, el 29 de noviembre de 2022.

No sólo se intercambian mensajes de texto, sino también de voz, hay además llamadas de voz, videollamadas e intercambio de archivos (fotografías, memes, emoticonos...), y para los agentes el hecho de que se produzcan este tipo de conexiones, por el contexto de los momentos en los que se producen y las conversaciones anteriores, deben tenerse en cuenta respecto a la "intencionalidad" para eludir ser detectados en caso de una intervención telefónica de los terminales.