La declaración judicial de Tejado: Ni ofreció información para cometer el robo ni sabía que no funcionaban cámaras y alarma

Ni ofreció información a la banda de su amigo el ruso ni sabía que no funcionaban las cámaras de seguridad y la alarma de la vivienda de María del Monte. Con estos argumentos intentó desmontar ayer Antonio Tejado las imputaciones que le ha realizado la Guardia Civil y que lo sitúan como "autor intelectual" del asalto al chalé de su tía, por haber facilitado supuestamente la información privilegiada necesaria para la comisión del robo.

Tejado compareció voluntariamente ante el juez de instrucción número 16 de Sevilla por espacio de casi dos horas, tiempo en el que ofreció su versión exculpatoria y abandonó la sala de vistas entre lágrimas. "Estoy seguro y convencido de que mi tía sabe que no tengo nada que ver", fue una de las últimas manifestaciones que el sobrino de María del Monte realizó en su declaración.

Al comienzo de su declaración, el sobrino de la tonadillera negó rotundamente que haya ofrecido información al ruso Arseny Garibyan sobre María del Monte, y también rechazó que participara directa o indirectamente en una banda, "ni ha dado información de su tía, de sus viajes, de sus joyas" o de la caja fuerte que tenía en su dormitorio porque, según precisó, "siempre han sido discretos por el tema de la prensa", según confirmaron a este periódico fuentes del caso.

Así, dijo que su tía solía hablar de su caja fuerte y "siempre le ha gustado presumir de lo que tenía y enseñar las cosas", llegando a señalar que incluso cuando iban a la romería del Rocío María del Monte "cambiaba continuamente de reloj".

Tejado le contó al juez que de todos los investigados en esta causa por el asalto al chalé sólo conoce a Arseny Garibyan, del resto de implicados no sabe ni siquiera cómo se llaman, y circunscribió su relación con el ciudadano ruso a las cuestiones estrictamente deportivas, dado que él frecuentaba el gimnasio que su familia tiene en la Macarena. Según el sobrino, las llamadas al ruso a finales de agosto que aparecen en el sumario se refieren a sus contactos para que éste lo entrenara, puesto que había ganado algo de peso y quería recuperar su forma física, por lo que a principios de verano había contactado con Arseny porque quería volver a entrenar a partir del 1 de septiembre.

Una buena parte de su declaración se centró en la cuestión relativa a la entrega de un perro, de la raza Teckel, que Tejado le llevó a su tía a la mañana siguiente al robo, el 25 de agosto de 2023, y con el que, según los investigadores de la Guardia Civil, habría tratado de fabricarse una coartada. Tejado le dijo al juez que él es una persona "intensa y cabezona", y llamó con insistencia a su tía y a su pareja, Inmaculada Casal, para hacerle entrega del perro, puesto que, según dijo, María del Monte es una persona "caprichosa" y al ver a su perro le pidió que le buscara uno para ella, pero él temía que pasara como había ocurrido anteriormente con un labrador que tuvo y a los cuatro meses se hartó de él.

Tal fue la insistencia en su comparecencia judicial para explicar la historia del perro, que el juez Juan Gutiérrez Casillas le dijo al investigado que el "70% de su declaración" se estaba refiriendo a la entrega del perro, por lo que le preguntó que si le estaba dando tantos problemas por qué no lo llevó a una residencia canina, a lo que Tejado respondió que era un cachorro y no estaba vacunado. El sobrino afirmó incluso que tenía "ganas de tirar el perro por una ventana", puesto que llevaba una semana sin dormir y su mujer estaba enfadada por el hecho de que tuvieran que cuidar de un perro que no era suyo.

Además, pensó el perro le vendría bien a su tía para entretenerla tras haber sufrido el asalto en su casa. Tejado le hizo entrega finalmente del animal en la mañana del 25 de agosto, justo tras el robo y fue en ese momento cuando él se enteró de lo que había ocurrido.

En cualquier caso, negó a preguntas del instructor que se concertara con el ciudadano ruso, le ofreciera información sobre el regreso de María del Monte la noche del 24 de agosto -horas antes de que los cinco ladrones entraran en la vivienda- y de que le propusiera que buscara a algunos compinches para perpetrar el robo.

También negó, en contra de lo que sostiene la Guardia Civil, un posible móvil económico para ofrecer la información a los ladrones, al asegurar que su situación económica en ese momento era normal y no tenía deudas, y sobre las dos balizas GPS que fueron intervenidas en el registro de su vivienda en el centro de Sevilla explicó que él nunca las había usado, que eran detectores de radar fijo que tenía su padre.

Una "segunda madre" para él

Sobre su tía, afirmó que era para él como "una segunda madre", una persona fundamental en su vida, y contó al juez que aunque habían estado distanciados por motivos profesionales, la relación se había retomado desde el Rocío de 2023, llegando a hablar casi a diario. Para tratar de explicar algunas de las conversaciones que aparecen en el sumario, Tejado dijo que su tía le había pedido que se informaran del robo puesto que él tiene más vida social y por eso había hablado con un compadre suyo que es policía, y se había informado del modus operandi de este tipo de bandas.

De esta forma, llegó a afirmar que desconocía que las cámaras de seguridad y la alarma del chalé de María del Monte no funcionaban, algo de lo que, según el testimonio de Tejado, se enteró la misma mañana del 25 de agosto tras el robo y cuando fue a entregarle el perro.

El ruso dice que perdió el móvil al ir de botellona

Ante el juez también prestó ayer declaración el ciudadano ruso Arseny Garibyan, que está considerado por la Guardia Civil como el líder de la banda que perpetró el asalto a la vivienda de María del Monte. Este investigado corroboró la versión de Tejado respecto a que su relación se limitaba a la actividad deportiva.

Arseny Garibyan, cuya declaración ante el juez duró 40 minutos, negó igualmente su participación en el robo a María del Monte, a pesar de que un día antes del mismo había perdido su teléfono móvil. Sobre la pérdida de este terminal, el ruso explicó que aquella noche habían estado en un conocido pub de la localidad de Gines y que de ahí se fueron para tomar algunas bebidas al descampado que se ubica próximo al chalé de la cantante, donde según el investigado perdió el móvil.