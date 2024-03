Todo lo que Antonio Tejado tiene que aclarar al juez

Se trata de una de las citas judiciales más esperadas de las últimas semanas en los juzgados de Sevilla. Antonio Tejado, sobrino de María del Monte, comparecerá el próximo viernes, 15 de marzo, ante el juez para prestar declaración por las graves imputaciones que pesan sobre él y por las que se encuentra en prisión provisional desde el pasado 12 de febrero.

El sobrino de la cantante tratará de demostrar su inocencia y contrarrestar todas las acusaciones que la Guardia Civil ha realizado sobre su persona, atribuyéndole la autoría intelectual del asalto a la vivienda, en la que la banda liderada por el ciudadano ruso Arseny Garibyan logró hacerse con un botín de un millón de euros en relojes y joyas, y 14.500 euros en efectivo.

La defensa de Antonio Tejado ha esperado hasta que han declarado las cinco víctimas que se hallaban en la vivienda para solicitar esta declaración voluntaria, en la que el sobrino de María del Monte tendrá que responder y aclarar a al menos media docena de imputaciones.

La Guardia Civil y la Fiscalía consideran que hay indicios suficientes para atribuirle la "autoría intelectual" del robo, puesto que el joven habría facilitado la "información privilegiada" para que los cinco encapuchados que irrumpieron en el chalet de María del Monte en Gines ni siquiera tuvieran que portar herramientas para abrir la caja fuerte. En este sentido, la Fiscalía de Sevilla sostiene que Tejado fue la persona que "facilitaría toda la información necesaria a los autores materiales del atraco en la vivienda, datos éstos que filtraría a su íntimo amigo -como así se evidencia de las investigaciones-" el boxeador ruso Arseny Garibyan.

Según los investigadores, esa información, como por ejemplo que las cámaras de seguridad y la alarma no funcionaban, "difícilmente podría haber sido un ofrecimiento o conversación casual" instada por su amigo ruso, "o dada sin intención o malicia" por Antonio Tejado, según refleja la Guardia Civil en el atestado remitido al juez.

Estrechamente relacionado con lo anterior, Antonio Tejado deberá explicar ante el magistrado hasta dónde llega su relación con el boxeador ruso. Así tendrá que contar por qué después de hacer llamadas a su tía y a Inmaculada Casal para preguntarles sobre el regreso de la artista telefoneó casi de inmediato a una "línea de seguridad" que utilizaba Arseny Garibyan, quien precisamente había perdido el teléfono en el descampado por donde se llevó a cabo el robo un día antes del mismo.

El atestado de la Guardia Civil recoge tanto la investigación que se realizó sobre la localización de los teléfonos de los principales implicados, el tráfico de llamadas y los pinchazos de las líneas de varios de los investigados. Es aquí donde los agentes destacan hasta dos llamadas que el sobrino de María del Monte realizó a esa "línea de seguridad" de su amigo el ruso, una línea de seguridad que, según explican, estaría a nombre de "terceras personas ficticias o de identidad usurpada, con tarjetas prepago y con un uso limitado ante de ser reemplazada".

La primera llamada de Antonio Tejado a Arseny Garibyan se efectuó a las 22:06 horas del 23 de agosto -dos días antes del asalto-, una llamada que consideran "significativa" puesto que entre ambos no se habían registrado llamadas entre el 1 de agosto y octubre de 2023, a excepción de esta llamada y de otra que se realizó al día siguiente.

Esa llamada fue efectuada por el sobrino de María del Monte, según el atestado, justo después de "colgar el teléfono" a Inmaculada Casal, a la que preguntó "en repetidas ocasiones por el regreso" de su tía, que estaba en Madrid por cuestiones de trabajo y no volvió a Gines hasta poco después. Tejado también había llamado unos minutos antes a su tía, pero ésta no había respondido al teléfono. Esta llamada del sobrino a María del Monte tuvo lugar a las 21:54 horas del 24 de agosto y María de Monte le devolvió de inmediato dicha llamada, confirmándole que estaba ya de regreso a su vivienda desde Madrid, por lo que "vuelve a observarse un interés de éste por conocer la situación de su tía durante la noche y de forma previa a la perpetración de los hechos".

La segunda llamada de Antonio Tejado al teléfono de seguridad de su amigo el boxeador tuvo lugar en horas previas al asalto, en concreto, en la tarde del 24 de agosto, a las 17:49 horas. Esta llamada, sin embargo, quedó sin contestar porque el terminal estaba en ese momento en poder del vecino de Gines que lo había encontrado esa misma mañana.

El sobrino de María del Monte fue objeto de pinchazos telefónicos por parte de la Guardia Civil desde mediados de noviembre pasado, cuando los investigadores centraron sus sospechas sobre él, después de haber tomado declaración de nuevo a María del Monte e Inmaculada Casal. Una de las escuchas revelan cómo Antonio le dijo a su tía que debía "pasar página" del robo que había sufrido en agosto porque, según el sobrino, la Policía no iba coger a los ladrones e incluso si lo hicieran no iba a recuperar los efectos sustraídos en su vivienda.

Los investigadores destacan, en especial, una conversación que Antonio Tejado mantuvo con María del Monte a las 19:24 del 30 de noviembre de 2023. En el momento en que se intercepta esa conversación, el sobrino de la popular cantante ya está siendo investigado por la Guardia Civil como presunto "autor intelectual" del asalto, la persona que ha podido facilitar información privilegiada a la banda liderada por su amigo, el boxedor ruso Arseny Garibyan.

Esa conversación gira en principio en torno al estado psicológico de María del Monte como consecuencia del asalto sufrido y Antonio Tejado afirma con rotundidad y en varias ocasiones que a los autores "podrían haber sido ya detenidos", porque iban a continuar robando.

Y Antonio Tejado llega a afirmar que la Policía no va a ser capaz detener a los autores porque "no hay nada", una aseveración que vuelve a llamar la atención de los investigadores, puesto que el sobrino no podía en ese momento conocer la evolución de unas investigaciones que estaban secretas, pero "sí parece manejar información de primera mano, cabiendo recordar la amistad y relaciones que le unen a Arseny Garibyan".

Antonio se dirige a su tía utilizando expresiones coloquiales y hasta malsonantes. "Porque no coño, no ves que no hay nada. Vamos a ver, tu tienes algún abogado amigo tuyo bueno o alquien que sepa... no hay nada, los va a coger una polla la Policía, qué va a coger, qué van a hacer si la saliva y el ADN te lo hacen si has violado a una tía y la has cortado a trozos y lo tiene que autorizar un juez, imagínate para partir una caja fuerte y además no hay restos, nada, la realidad es la realidad. Yo si quieres que te mienta, te miento, pero yo prefiero que afrontes la realidad y que pase el tema y estés tranquila y caerán de otra manera, pero para que te agarres a la verdad", recoge la conversación interceptada.

Otra de las acusaciones que la Guardia Civil realiza a Antonio Tejado plantea que el sobrino de María del Monte quiso fabricarse una coartada regalándole un perro a la pareja que entregó justo a la mañana siguiente del robo.

Para los agentes resulta especialmente llamativo que Tejado decidiera regalarles el perro "casualmente" los días previos a la materialización del robo y les parece igualmente "significativo" que durante el mes de agosto, "con la excusa aparente" de la entrega del animal, mantuviera comunicaciones telefónicas continuas con Inmaculada Casal, algo que por otra parte no era común.

Le entregó el perro la mañana después del robo pese a que su tía estaba muy afectada

Y con esa excusa de entregarles el perro porque tenía que irse a la playa, recoge el atestado, el sobrino se presentó en la vivienda de la pareja a primera hora de la mañana del 25 de agosto, tan sólo unas horas después del robo. Antonio Tejado no se marchó ese día a la playa y le llevó el animal a su tía a pesar de que María del Monte le había contado por teléfono el robo que habían sufrido de madrugada y le dijo que "no se encontraba bien" para recibir visitas.

La conclusión que sacan los agentes del Instituto Armado sobre el regalo del animal y cómo se produjo es clara: "La adquisición del perro por Antonio Tejado podría responder a la necesidad de construir una coartada que pudiera justificar la existencia por conocer de la ubicación de su tía y de entablar comunicaciones constantes e intensas, no sólo con ésta, que podría ser normal, sino con Inmaculada Casal".

El sobrino de María del Monte también tendrá que explicar en su declaración la insistencia que los investigadores le atribuyen respecto a la necesidad de conocer cuándo iba a regresar María del Monte la noche previa al robo, puesto la cantante había cambiado su rutina habitual en agosto, según la cual se encontraba de trabajo en Madrid de jueves a sábado, y en esta ocasión regresó precisamente la noche del jueves 24 de agosto, en horas previas al robo.

La Guardia Civil destaca que Antonio Tejado conocía, a través de su tía, que los sistemas de seguridad y de grabación de la vivienda no funcionaban, "siendo llamativo que preguntara por estos extremos" a María del Monte y a Inmaculada Casal "por separado". Además, en los días previos al robo, que tuvo lugar en la madrugada del viernes 25 de agosto de 2023, el sobrino había realizado "preguntas inusuales" a Inmaculada Casal, como por ejemplo "la hora" a la que la pareja se iba a dormir.

Es más, según los investigadores, Antonio Tejado les llegó incluso a advertir a la pareja de "lo vulnerable que serían a un robo, siendo llamativo que de algún modo vaticinara el lugar por el que acabarían accediendo los asaltantes, el descampado trasero" de la vivienda donde el líder de la banda perdió un teléfono móvil el día previo al asalto.

Los investigadores señalan las llamadas que Antonio realizó a la pareja los días 23 y 24 de agosto, previas al asalto, y las que en ese mismo tiempo mantuvo con el boxeador ruso, su amigo Arseny Garibyan. El sobrino conocía, según relatan los agentes, que su tía estaba de viaje durante los días previos al robo, a pesar de que esta ausencia no era habitual en esos días.

Para ello, Tejado "se aseguró" primero de esta ausencia el 23 de agosto, cuando realizó una llamada a María del Monte que no fue contestada. Poco después, sobre las 22:01 horas de ese mismo día, mantuvo una conversación telefónica con Inmaculada Casal de cinco minutos de duración -hasta las 22:06:20 horas-, de la que se deduce que Antonio "le interroga de forma muy insistente a pesar de que la víctima le insiste en que se encuentra en una cena y quiere concluir la conversación sobre cuándo regresará de su viaje María del Monte y que le diera el día exacto".

Nada más colgar con Inmaculada, el sobrino de María del Monte llama a su amigo Arseny Garibyan, una conversación que está recogida a las 22:06:47 horas, y esa misma madrugada del 23 al 24 de agosto -el día antes del robo- las antenas repetidoras de telefonía ubican a cuatro de los sospechosos de haber participado materialmente el asalto precisamente en el entorno de la vivienda de Gines.

Tejado llamó al ruso tras preguntar de forma insistente por el regreso de María del Monte

A las 21:54 horas del 24 de agosto, tan sólo unas horas antes del atraco, Antonio telefonea a su tía, aunque no se establece conexión y a continuación María del Monte le devuelve la llamada, confirmándole que ya está de regreso de su viaje a Madrid, por lo que vuelve a "observarse un interés de éste por conocer la situación de su tía durante la noche y de forma previa a la perpetración de los hechos".

La Guardia Civil también apunta a un posible móvil económico de Antonio Tejado para haber participado en el asalto, ofreciendo información privilegiada a los ladrones. "No sólo podría tener el móvil económico para la realización del hecho, habiéndose evidenciado a lo largo de las investigaciones que éste no posee ingresos lícitos y suele estar solicitando préstamos a familiares de forma continua, a pesar del elevado nivel de vida que parece poseer, sino que había estado, al menos, tres años sin mantener contacto con María del Monte por algún tipo de conflicto familiar o similar, habiéndose retomado esta relación de forma muy intensa el mes de junio del 2023, casualmente, dos meses antes de la realización del robo, enfriándose la relación sustancialmente tras la realización de los hechos". Este párrafo del sumario del caso resume las sospechas de los investigadores.

Dicen los agentes que los contactos de Antonio Tejado con el boxeador ruso en "instantes que deben ser entendidos como claves dentro de los preparativos" del asalto, sumado a la información para conocer que María del Monte estaría ese día dentro de la vivienda, corroboran esos indicios, destacando que sobre la empleada del hogar, que también fue víctima de los hechos, "no existe en la actualidad ningún indicio o dato que la relacione, directa o indirectamente, con alguno de los autores".

De esta forma, son muchas las cuestiones a las que tendrá que responder Antonio Tejado en su comparecencia voluntaria ante el juez, por lo que se presume que su declaración será larga, sobre todo, si en esta ocasión accede a responder a las preguntas de todas las partes, incluidas la Fiscalía, el juez y la acusación particular que ejerce su tía, así como de las defensas de los otros implicados.