Una investigación secreta contra el tráfico de drogas ofreció la pista clave de los ladrones de María de Monte

Los ladrones que asaltaron la vivienda de María del Monte cayeron a partir de una investigación secreta contra el tráfico de drogas que llevaba un juzgado de Sevilla y en la que estaban implicados al menos dos de los delincuentes que participaron en el robo. Así lo recoge la Guardia Civil en uno de los informes enviados al juzgado que investiga al sobrino de la popular cantante, en el que se expone que el 16 de octubre de 2023 se llevó a cabo la desarticulación de un grupo criminal que se dedicaba principalmente a la comisión de delitos contra la salud pública.

Esa investigación era competencia del juzgado de Instrucción número 12 de Sevilla y en el transcurso de la misma se procedió a la detención de varia personas, entre las que se encontraban precisamente dos de los individuos que posteriormente serían arrestados por haber participado presuntamente en el asalto en la vivienda de María del Monte, que investigaba otro juzgado, el de Instrucción número 16 de Sevilla.

En el marco de esa investigación por tráfico de drogas es donde se interceptó una conversación telefónica que despertó las sospechas de que estos individuos habían podido tener una participación en el robo a la cantante. Se trata de una llamada realizada sobre las 20:05 horas del 29 de septiembre, en la que uno de los investigados comenta a su interlocutor que había recibido una llamada del que está considerado como líder de la banda, el boxeador ruso Arseny Garibyan, para "ver sitios de medio millón de euros", pero él le había dicho "que no, que pasa ya de esos enredos".

El primero contesta que él tampoco quiere participar porque "se van a comer todo lo que está pasando, que le han entrado a Sergio Ramos y que le van a echar a ellos el muerto, pero que ellos de eso no hacen más, que si es a por droga sí, pero si no, no..."

Esa conversación, unido a la investigación realizada sobre los posicionamientos de teléfonos en la zona de la vivienda de Gines desde una semana antes del robo -desde el 18 al 25 de agosto-, permitieron detectar a dos de los sospechosos en la zona, tratándose de dos cuñados que tienen diversos antecedentes por delitos de robo con violencia e intimidación, por lo que se solicitó la intervención de sus teléfonos.

Las siguientes pesquisas de la Guardia Civil conectaron a estos individuos con el que está considerado policialmente como el líder de la banda que asaltó la vivienda de María del Monte, el boxeador ruso Arseny Garibyan, y al que definen como "autor intelectual" del robo, Antonio Tejado, sobrino de la cantante, quien está en prisión provisional desde el pasado 12 de febrero. De hecho, en los informes policiales se recogen fotos de los perfiles de las redes sociales en las que aparecen imágenes de ambos y que muestran la amistad que tenían.

Antes de investigar al sobrino, la Guardia Civil tomó de nuevo declaración a María del Monte e Inmaculada Casal, el 31 de octubre de 2023, donde ya los agentes centraron sus preguntas sobre el grado de conocimiento de la vivienda que tenía Antonio Tejado, así como el hecho de si conocía que las cámaras de seguridad no funcionaban desde hace tiempo ni tampoco la alarma de seguridad, debido a que la empresa que la gestionaba había entrado en quiebra.

Tras la ampliación de las declaraciones de las víctimas, los investigadores de la Guardia Civil enviaron un oficio el 13 de noviembre al juzgado de Instrucción número 16, en el que ya situaban a Antonio Tejado como la persona que habría ofrecido la "información privilegiada" a la banda del ruso para la comisión del robo, y al día siguiente, el 14 de noviembre, el juez autorizó la intervención de los registros de llamadas del teléfono del sobrino.