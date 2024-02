Las diez claves de la investigación por el asalto a María del Monte

El asalto a la vivienda de María del Monte y de Inmaculada Casal el 25 de agosto de 2023 provocó una exhaustiva investigación de la Guardia Civil que acabó el pasado 9 de febrero con la sorpresa de la detención del sobrino de la cantante, Antonio Tejado, y de otros siete personas por su presunta participación en el robo y en las labores para hacer desaparecer los relojes y joyas que se llevaron en un botín cuantificado en más de un millón de euros. Desde que se llevó a cabo la operación este periódico ha avanzado las claves del caso, que son las siguientes:

1. Los asaltantes tenían "información privilegiada" que habría facilitado Antonio Tejado

Los investigadores sostienen que hay indicios suficientes para atribuir a Antonio Tejado, sobrino de la popular cantante, la "autoría intelectual" del robo, puesto que el joven habría facilitado la "información privilegiada" para que los cinco encapuchados que irrumpieron en el chalet de María del Monte en Gines ni siquiera tuvieran que portar herramientas para abrir la caja fuerte. En este sentido, la Fiscalía de Sevilla pidió el ingreso en prisión de Antonio Tejado al considerar que fue la persona que "facilitaría toda la información necesaria a los autores materiales del atraco en la vivienda, datos éstos que filtraría a su íntimo amigo -como así se evidencia de las investigaciones-" el boxeador ruso Arseny Garibyan.

2. Las cámaras de seguridad y la alarma no funcionaban

Los ladrones conocían que las cámaras de seguridad de la vivienda no funcionaban desde hace tiempo, ni la pareja conectaba la alarma puesto que la empresa que la gestionaba había quebrado. Los cinco delincuentes, que cubrían sus rostros con pasamontañas y llevaban guantes, accedieron al chalet por la parte más vulnerable, un muro trasero que hay junto a un descampado, y saltaron el muro con la ayuda de un palet de madera que colocaron a modo de escalera. A continuación abrieron la puerta principal de "dos patadas", puesto que también sabían que el pestillo estaba roto o tenía holgura y nunca se echaba la totalidad de los pestillos. A la Guardia Civil le llama la atención "de forma clamorosa" que los autores del robo tuvieran "tanta seguridad respecto a la apertura de la puerta principal", puesto que de haberse reparado el pestillo inferior o cambiar la rutina de cierre de la puerta para dormir "no hubieran podido aceder sin el uso de herramientas".

3. Las víctimas vivieron una situación de pánico durante 35 minutos

En la vivienda había en el momento del asalto cinco personas: María del Monte e Inmaculada Casal, la hija de ésta y su marido, y una empleada del hogar. Vivieron una situación de pánico, recibieron golpes e incluso amenazaron con secuestrar a la hija de la periodistas y matarla. "Tienes tres minutos para abrir la caja, si no la abres me llevo a la niña y la mato", fue la grave amenaza que uno de los asaltantes le hizo a María del Monte, que accedió a abrir la caja de caudales. Aunque en un principio la pareja aseguró a la Guardia Civil que recibieron cierto trato de familiaridad o empatía -los ladrones les ofrecieron agua-, cuando declararon ante el juez afirmaron que Inmaculada fue maniatada con el cable de su teléfono móvil y la pusieron boca abajo, colocándole una almohada en la cabeza y golpeándola en la espalda cada 20 segundos.

4. De confundir la caja con una nevera hasta llevarse los relojes y joyas en una "colcha" de la cama

Aunque los agentes del Instituto Armado sostienen que el robo estaba perfectamente planificado y estudiado, contando con esa supuesta "información privilegiada", lo cierto es que durante la ejecución del mismo se produjeron algunas situaciones que, de no ser tan graves los hechos que se investigan, podrían incluso hasta causar hilaridad. Llama la atención que los asaltantes no llevaban herramientas si pretendían abrir la caja fuerte, para lo cual era indispensable que tuvieran esa información precisa, puesto que en principio sólo la cantante disponía de la clave para su apertura. Lo cierto es que sabían, en cualquier caso, que la caja estaba en el dormitorio principal y ahí se produjo la primera de esas situaciones que podrían tildarse de hasta cómicas. Uno de los ladrones confundió la caja fuerte con una "pequeña nevera de color rojo" que hay en el dormitorio y al hallarla gritó: "Aquí está compañeros, aquí está compañeros". Una vez que consiguieron abrirla, se llevaron los relojes y joyas de cuantioso valor en una "colcha" de la cama, lo que indica que no iban provistos de ninguna mochila o bolso para transportar los objetos del delito.

5. El teléfono móvil que perdió el día antes el líder de la banda

Esto viene a demostrar que no hay crimen perfecto. El líder de la banda a la que supuestamente pertenecía Antonio Tejado, el boxeador ruso Arseny Garibyan, perdió un día antes del asalto un teléfono móvil, que fue recuperado por un vecino de Gines y entregado a la pareja del sospechoso. En la mañana del 24 de agosto de 2023, sobre las 08:30 horas, un vecino de Gines localizó en un descampado que hay en la parte trasera de la vivienda de María del Monte un teléfono móvil que era utilizado como "línea de seguridad" -con una tarjeta prepago y a nombre de otra persona- por el boxeador ruso. Este teléfono estaba en "el lugar exacto del posterior desarrollo de los hechos", dado que el robo tuvo lugar finalmente en la madrugada del día siguiente. Esa madrugada, pasadas las 02:40 horas, los teléfonos de los investigados que al día siguiente participaron en el asalto están posicionados en las inmediaciones de la vivienda de Gines.

La Guardia Civil sospecha que la banda realizó el día antes del robo lo que policialmente se consideran como actuaciones previas, "actos preparatorios de inteligencia, ubicación, ensayo... a realizar sobre la zona en la que finalmente se acabarán cometiendo los hechos", no descartando que en realidad, dada la presencia del conjunto de los investigados en el lugar durante la madrugada del 24 de agosto y el conjunto de sucesos observados, que respondiera "a un primer intento fallido de llevar a cabo el robo y que por algún tipo de incidencia externa a los autores no pudo ser ejecutado con seguridad, llegando a precipitarse su huida".

6. Una investigación por tráfico de drogas delató a la banda

Los ladrones que asaltaron la vivienda de María del Monte cayeron a partir de una investigación secreta contra el tráfico de drogas que llevaba un juzgado de Sevilla y en la que estaban implicados al menos dos de los delincuentes que participaron en el robo. Así lo recoge la Guardia Civil en uno de los informes enviados al juzgado que investiga al sobrino de la popular cantante, en el que se expone que el 16 de octubre de 2023 se llevó a cabo la desarticulación de un grupo criminal que se dedicaba principalmente a la comisión de delitos contra la salud pública.

En el marco de esa investigación por tráfico de drogas, denominada operación Itálica 90 HOE y que llevaba en secreto el juzgado de Instrucción número 12 de Sevilla, es donde se interceptó una conversación telefónica que despertó las sospechas de que estos individuos habían podido tener una participación en el robo a la cantante. Se trata de una llamada realizada sobre las 20:05 horas del 29 de septiembre, en la que uno de los investigados comenta a su interlocutor que había recibido una llamada del que está considerado como líder de la banda, el boxeador ruso Arseny Garibyan, para "ver sitios de medio millón de euros", pero él le había dicho "que no, que pasa ya de esos enredos".

El primero contesta que él tampoco quiere participar porque "se van a comer todo lo que está pasando, que le han entrado a Sergio Ramos y que le van a echar a ellos el muerto, pero que ellos de eso no hacen más, que si es a por droga sí, pero si no, no..."

Esa conversación, unido a la investigación realizada sobre los posicionamientos de teléfonos en la zona de la vivienda de Gines desde una semana antes del robo -desde el 18 al 25 de agosto-, permitieron detectar a dos de los sospechosos en la zona, tratándose de dos cuñados que tienen diversos antecedentes por delitos de robo con violencia e intimidación, por lo que se solicitó la intervención de sus teléfonos.

7. Una parte del botín se vendió el mismo día por 48.000 euros

Una parte del botín del asalto en la vivienda de María del Monte, en el que la banda del sobrino de la cantante Antonio Tejado logró llevarse relojes y joyas valorados en un millón de euros, fue vendida la misma tarde del robo por 48.000 euros a un conocido receptador de la barriada de Torreblanca, que cuenta con un amplio historial de este tipo de delitos.

Así lo corroboran los investigadores de la Guardia Civil a partir de nuevas escuchas telefónicas. Así, en la tarde del 25 de agosto, sobre las 20:18 horas, se inicia la primera de una serie de llamadas relacionadas con lo que los investigadores interpretan que es el "recuento y transformación o preparación de las joyas y otros efectos para poder ser vendidos a terceros", así como la posterior entrega de varios de los objetos sustraídos al receptador.

Esas llamadas tienen lugar hasta pasadas las diez de la noche y son recogidas por antenas repetidoras situadas en el polígono industrial La Chaparrilla, próximo a la barriada de Torreblanca. Las intervenciones telefónicas muestran cómo uno de los delincuentes le dice a otro que están aparcando y otro le contesta que tenga cuidado que "están los tíos por ahí", en alusión a la presencia policial en la zona.

A las 21:35 vuelven a contactar ambos interlocutores, uno de los cuales le pregunta "¿cuánto os queda?, a lo que el delincuente responde "Aquí estoy quitando (inaudible) .... y quitando las piedras", "¿No estás escuchando los porrazos?". Y el primero afirma: "Están quitando las piedras..., pues venga entonces". En la conversación se escucha, según los agentes, a varias personas hablar de fondo y a un refiriéndose a los golpes: "Mira cómo suena, mira", oyéndose el golpeo de piedras sobre una superficie. En ese momento están posicionados en la misma antena repetidora, cerca de Torreblanca, varios de los detenidos por el robo en la casa de María del Monte, entre ellos el ruso Arseny Garibyan.

La Guardia Civil incluye en su informe una segunda llamada, a las 22:19 horas, del receptador a uno de los sospechosos, en la que el primero le está pidiendo "que le venda algunos objetos sustraídos", en concreto, podría referirse a uno de los relojes de alta gama robados. "Estoy aquí con el Manolín, el Manolín ha echado los otros dos, véndemelo a mí, ¿no?", a lo que le responde que sí, que en cinco minutos está "esa gente ahí".

Poco antes de las once de la noche (a las 22:44 horas) se produce una nueva conversación en la que uno de los delincuentes y el conocido receptador parecen hablar del dinero pactado por la compra de los efectos que le han sido vendidos. De esa charla, la Guardia Civil deduce que ha habido un primer pago del receptador de 48.000 euros, "faltando 2.000 euros por pagar, parece que a un tercero", porque el receptador le dice que "los dos menos los coges de tu parte", a los que su interlocutor responde que "no te preocupes, le digo que mañana se cogen".

Y el receptador vuelve a decirle "no, pero si no, te lo coges tú menos de tu parte y yo te los doy a ti mañana", para al final de esta conversación el primer se dirige a otra persona y le dice que "le faltan dos mil euros al chaval".

Para los agentes, los delincuentes estaban reunidos en dos puntos distintos, en Torreblanca y en la barriada del Parchis -entre Parque Alcosa y el Polígono Aeropuerto-, lo que "podría responder a actos preparatorios para la venta de los productos sustraídos o al menos, parte de ellos y el posterior reparto de las ganancias obtenidas".

Pasadas las once de la noche se registran otras tres llamadas entre la banda con el receptador, en una de las cuales este último indica que una tercera persona se dirige en un todorreno hacia "el bar ese donde se come bien, un poquito más palanche del Parchis" de Parque Alcosa para, finalmente, quedar frente a un centro comercial, de lo que los investigadores deducen que "iban a realizar un intercambio o entrega de efectos y/o dinero".

Los agentes concluyen que el intermediario en la venta de los efectos sustraídos al menos "pagó un primer importe de 48.000 euros" por una parte del botín logrado en el asalto a la vivienda de María del Monte.

8. La aseguradora ha indemnizado ya a María del Monte con 267.000 euros

La compañía aseguradora Helvetia ha indemnizado ya a María del Monte con 267.639,15 euros por los daños causados por el robo que sufrió en su vivienda de Gines en agosto de 2023 y en el que los ladrones se hicieron con un botín de un millón en relojes y joyas, entre otros efectos. Tras el asalto, la compañía abonó a principios de octubre pasado este importe a la popular cantante en concepto de indemnización por los “daños y perjuicios” causado durante el asalto, según han confirmado a este periódico fuentes del caso.

A esa cantidad se sumarían otros 41.231,37 euros pendientes de liquidar y que se abonarían si la víctima del robo repone los efectos y acredita que la indemnización se ha destinado a la compra de relojes y joyas similares a lo sustraído. De esta forma, el importe total que podría finalmente recibir la cantante ascendería a 308.870,52 euros.

El perito de Helvetia elaboró un informe a raíz del sinestro en el que recoge precisamente que la alarma de la vivienda y las cámaras instaladas en el vivienda no estaban en servicio, una circunstancia que la cantante, como asegurada, conocía desde hacía tiempo pero no tomó “ningún tipo de medida para el restablecimiento de ambas protecciones contra riesgo de robo”. Por ello, el perito concluía que en el caso de que la alarma hubiera estado en servicio y conectada, María del Monte “hubiese podido detectar el intrusismo y por tanto reducir el tiempo de intervención en el interior de la vivienda”.

9. Los indicios contra Antonio Tejado y su "coartada" del perro

La Guardia Civil sospecha que Antonio Tejado quiso fabricarse una coartada regalándole un perro a su tía, que le entregó justo a la mañana siguiente del robo, según las sospechas que los investigadores de la Guardia Civil han plasmado en el atestado entregado en el juzgado que investiga el caso.

Los agentes del Instituto Armado destacan que Antonio Tejado conocía, a través de su tía, que los sistemas de seguridad y de grabación de la vivienda no funcionaban, "siendo llamativo que preguntara por estos extremos" a María del Monte y a Inmaculada Casal "por separado". Además, en los días previos al robo, que tuvo lugar en la madrugada del viernes 25 de agosto de 2023, el sobrino había realizado "preguntas inusuales" a Inmaculada Casal, como por ejemplo "la hora" a la que la pareja se iba a dormir.

Es más, según los investigadores, Antonio Tejado les llegó incluso a advertir a la pareja de "lo vulnerable que serían a un robo, siendo llamativo que de algún modo vaticinara el lugar por el que acabarían accediendo los asaltantes, el descamapado trasero" de la vivienda donde el líder de la banda perdió un teléfono móvil el día previo al asalto.

Para los agentes resulta especialmente llamativo que Antonio Tejado decidió regalarles un perro "casualmente" los días previos a la materialización del robo y pareciéndoles igualmente "significativo" que durante el mes de agosto, "con la excusa aparente" de la entrega del animal, mantuviera comunicaciones telefónicas continuas con Inmaculada Casal, algo que por otra parte no era común.

Y con esa excusa de entregarles el perro porque tenía que irse a la playa,recoge el atestado, el sobrino se presentó en la vivienda de la pareja a primera hora de la mañana del 25 de agosto, tan sólo unas horas después del robo. Antonio Tejado no se marchó ese día a la playa y le llevó el animal a su tía a pesar de que María del Monte le había contado por teléfono el robo que habían sufrido de magrudada y le dijo que "no se encontraba bien" para recibir visitas.

La conclusión que sacan los agentes del Instituto Armado sobre el regalo del animal y cómo se produjo es clara: "La adquisición del perro por Antonio Tejado podría responder a la necesidad de construir una coartada que pudiera justificar la existencia por conocer de la ubicación de su tía y de entablar comunicaciones constantes e intensas, no sólo con ésta, que podría ser normal, sino con Inmaculada Casal".

10. La versión de Antonio Tejado

La incógnita del caso sigue siendo la versión de los hechos que Antonio Tejado, sobrino de María del Monte, ofrecerá cuando preste declaración ante el juez de Instrucción número 16 de Sevilla, Juan Gutiérrez Casillas. El magistrado ha fijado la fecha del próximo 1 de marzo para la declaración de los investigados que quieran hacerlo, dado que los seis investigados que están en prisión por el robo se acogieron a su derecho a no declarar cuando fueron puestos a disposición judicial, el pasado 12 de febrero.

En esa comparecencia, en la que la Fiscalía de Sevilla pidió la prisión para Antonio Tejado, el abogado que lo defiende se opuso a su ingreso en prisión asegurando que sobre la participación de Antonio Tejado no existen "más que meros indicios y conjeturas totalmente débiles" que en ningún caso podrían amparar la imposición de una medida tan gravosa. "El único indicio que existe es el vínculo de amistad con uno de los investigados y a su vez un vínculo familiar con una de las víctimas", señalando asimismo que "el perfil público" tanto de su tía como de Antonio Tejado le afecta de maner "muy perjudicial".