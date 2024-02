Detenido Antonio Tejado, sobrino de María del Monte, por el asalto de su vivienda

Antonio Tejado García, sobrino de la cantante María del Monte, es uno de los ocho detenidos en la operación desarrollada el viernes por la Guardia Civil en la que se ha desarticulado una banda dedicada a cometer robos en viviendas del Aljarafe. El sobrino de María del Monte ha sido arrestado precisamente en relación con el asalto que la cantante sufrió en su vivienda de Gines (Sevilla) el pasado 25 de agosto de 2023, después de una exhaustiva investigación de la Guardia Civil que se ha prolongado durante más de cinco meses, tiempo en el que se han intervenido teléfonos y se han colocado incluso dispositivos de geolocalización de los sospechosos, todo ello bajo la dirección del juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla.

Las investigaciones han permanecido bajo secreto de sumario hasta que en la mañana del pasado viernes se procedió a la detención de ocho personas y a la práctica de 11 registros, nueve de ellos en Sevilla -uno de ellos en la barriada de las Tres Mil Viviendas, dos en Torreblanca, uno en el centro y otro en la Macarena- y los otros dos en viviendas de las localidades de Brenes y Guillena, según han confirmado a este periódico fuentes del caso.

Antonio Tejado está detenido precisamente por su presunta relación con el asalto de la vivienda de su tía, María del Monte, que tuvo lugar en la madrugada del 25 de agosto pasado, cuando un grupo de cinco encapuchados entró en el domicilio cuando la cantante se encontraba en el interior de la vivienda con su mujer, la periodista Inmaculada Casal. Los asaltantes iban con los rostros cubiertos y guantes para no dejar huellas. Sustrajeron una cantidad de dinero que no ha trascendido. Por el momento no se ha concretado el grado de participación de Antonio Tejado en el asalto.

Inicialmente, en el caso de la banda desmantelada se investigan hasta cuatro delitos: robo con violencia e intimidación en casa habitada y uso de armas, detención ilegal, lesiones graves y recepción de mercancía robada. El juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla acordó el pasado viernes levantar el secreto de sumario, coincidiendo con las órdenes de entrada y registro de viviendas, y también decidió dejar sin efecto las intervenciones telefónicas y los dispositivos de geolocalización colocados.

La primera reacción de María del Monte

María del Monte lamentó haberlo perdido todo en el asalto a su casa. La cantante hizo unas breves declaraciones a la salida de su vivienda para acudir a un concierto. "No hemos sido víctimas de ninguna violencia, estamos bien. Lógicamente, lo vivido, vivido está. Intentaremos seguir adelante", aseguró María del Monte.

La cantante no dio detalles del asalto, pues dijo que así se lo habían recomendado, para no entorpecer la investigación. "No puedo decir nada más porque es lo que me han dicho, no debo entorpecer nada. Sólo quiero decir que en mi casa no suele haber cantidades ingentes de dinero, y llevarse se han llevado todo. Os agradezco a los que os habéis preocupado. Lo importante es que estamos bien y no hay que lamentar ninguna desgracia, lo demás carece de importancia. Lo que he vivido, no se lo deseo a nadie", añadió.

La Guardia Civil informó de la operación realizada el pasado viernes contra esta "activa organización" dedicada a robos con violencia e intimidación en interior de viviendas en la comarca del Aljarafe. En el operativo participaron, al mando de la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Comandancia de Sevilla, patrullas de seguridad ciudadana, el GAR y el Servicio Cinológico, además de contar con la colaboración en el momento de las detenciones de la Policía Local de Sevilla.

Varias semanas después del asalto en la casa de María del Monte se produjo otro robo similar. En este caso, los delincuentes entraron en la casa de una mujer de unos 60 años, empresaria, y sustrajeron una caja fuerte. Luego huyeron a bordo de dos vehículos. La Guardia Civil abrió una investigación sobre este robo en la que se trató de averiguar si los autores podrían ser los mismos que irrumpieron en la casa de María del Monte, en el mismo pueblo del Aljarafe.