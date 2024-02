Cae en las Tres Mil una banda de ladrones de viviendas en el Aljarafe

La Guardia Civil está desarrollando este viernes una operación contra una banda de ladrones muy activa que se estaba dedicando en los últimos meses a cometer robos con violencia e intimidación en interior de viviendas en el Aljarafe. Según indicaron fuentes del instituto armado, está previsto que haya once registros a lo largo del día en Sevilla capital, Guillena y Brenes. Por el momento hay ya ocho personas detenidas. En la capital andaluza hay registros en las Tres Mil Viviendas, como se aprecia en la imagen facilitada por el instituto armado.

El operativo lo lleva la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Comandancia de la Guardia Civil de Sevilla, apoyada por patrullas de seguridad ciudadana, el Grupo de Acción Rápida (GAR) y el servicio cinológico. También participa la Policía Local de Sevilla, colaborando en el dispositivo de los registros que se llevan a cabo en la capital andaluza. Entre los detenidos hay miembros de una familia muy conocida en el mundo de la delincuencia, con numerosos antecedentes, algunos de ellos por atracos similares a los que se les imputan.

La Guardia Civil no ha ofrecido más datos sobre esta organización, el modus operandi de la misma y los delitos que se imputan a sus miembros, pues la operación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones. No ha trascendido si entre los arrestados podrían estar los autores de dos de los robos más sonados cometidos el año pasado en el Aljarafe. Uno fue el de la casa de María del Monte en Gines y otro el de la finca de Sergio Ramos en Bollullos de la Mitación.

El asalto a la casa de la popular cantante se produjo de madrugada a finales de agosto. Tanto ella como su mujer se encontraban dentro de la vivienda, ubicada en el casco urbano de Gines, donde días más tarde se sucedieron robos muy similares. En el caso de Sergio Ramos, el robo se produjo en septiembre y en la casa estaban los hijos del futbolista con su cuidadora.

En las últimas semanas se han registrado numerosos atracos a mano armada a viandantes en distintos municipios del Aljarafe, sobre todo en el entorno de la estación de Metro de Ciudad Expo, en Mairena del Aljarafe. También se han dado casos en Bormujos, Camas, San Juan de Aznalfarache y otros municipios próximos. No ha trascendido si esta operación está relacionada con estos hechos.