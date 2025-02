La banda que asaltó el chalé de María del Monte estuvo vigilando dos días la casa

La banda que asaltó el chalé de María del Monte estuvo vigilando la vivienda de la cantante desde al menos dos días antes del robo. Eso es lo que sostiene la Guardia Civil en un nuevo atestado ampliatorio remitido al juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla, en el que acuerda además imputar a otras tres personas por su participación en los hechos, con lo que el número de investigados se eleva ya a once.

Las claves este nuevo informe policial son las siguientes:

1.En el descampado que hay detrás del chalé de María del Monte e Inmaculada Casal por el que entraron los ladrones se hallaron hasta seis huellas de distintas pisadas, lo que indica para los agentes que hasta seis miembros de la banda pudieron participar materialmente en el robo, los cinco que entraron en la casa y un sexto que ejerciera "labores de vigilancia y apoyo en el exterior". Así, se habrían desplazado en dos vehículos, por lo que no se descarta que los mismos tuvieran sendos conductores, por lo que "podríamos estar ante un número de entre, mínimo, de cinco a ocho autores".

2.El juez ha imputado en la causa a otros tres individuos, dos de los cuales ya aparecían en anteriores informes policiales y el tercero es uno que mantuvo un encuentro con Antonio Tejado y el ruso Arseny Garibyan la tarde del 23 de agosto de 2023, un encuentro al que la Guardia Civil otorga una importancia clave en la preparación final del asalto.

3.Los teléfonos móviles del ruso y de esta tercera persona, C. M. C. R., se posicionan en las inmediaciones del chalé de Gines en la madrugada del 24 de agosto, tan sólo unas horas después de ese encuentro, y es cuando Arseny Garibyan pierde su teléfono móvil, que recupera un vecino de la zona y se lo entraga a su pareja. Los terminales de otros dos investigados también se localizan en la misma franja horaria en un suelo residencial donde no hay zona de ocio.

4.Esos movimientos previos de la noche del 23 al 24 de agosto y en la tarde del 24 -cuando incluso se sobrevoló el lugar con un dron-, según la Guardia Civil, serían actividades previas y necesarias para la perpetración del robo, como un "ensayo general y/o reconocimiento de zona". La presencia de tres imputados en la zona respondería a la "necesidad de realizar algún tipo de actividad previa (obtención de información, revisar el lugar a la luz del día, realizar algún preparativo que acabara facilitando los hechos; como la colocación del palet utilizado para el salto del muro, etc.) indispensable o necesaria para la consecuente ejecución de los hechos durante la madrugada". Añaden que los ladrones podrían haber previsto esa incidencia -como superar el muro perimetral- y habrían dejado "colocado y/o debidamente escondido ese palet durante la tarde del día 24".

5.El vuelo con el dron en la tarde del 24 de enero se llevó a cabo para "obtener y corroborar visualmente los detalles aportados" por la persona que da la información necesaria e indispensable para el asalto. Las imágenes captadas por el dron "en ningún momento pueden sustituir o aportar la evidente información que los asaltantes poseían del interior de la vivienda asaltada (distribución, moradores, situación de la puerta de entrada, no funcionamiento de los sistemas de seguridad...) y que, dado el contexto de las investigaciones, debió de ser obtenida de un tercero de forma previa al desarrollo del conjunto de los hechos. Por lo que estas imágenes serían un complemento a los datos ya obtenidos por los asaltantes y una forma de asegurar que los mismos son correctos".

6.En la madrugada del 25 de agosto, se produce un apagón de los teléfonos de tres de los sospechosos -entre ellos dos de los que ahora acaban de ser citados como investigados por el juez- para "no ser situados en la vivienda asaltada en un tramo horario compatible con los ilícitos, si bien existen suficientes indicios que sostienen la participación" en los hechos, siendo los horarios observados de desconexión y conexión del teléfono, coincidentes con el inicio de la ejecución de los hechos con el desplazamiento de los investigados a la zona y su posterior regreso a la barriada del Parchís" de Sevilla.