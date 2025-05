El juez procesa al sobrino de María del Monte y a los otros diez miembros de la banda que asaltó su chalé

Fin a la instrucción por el asalto al chalet de María del Monte en la madrugada del 25 de agosto de 2023. El juez de instrucción número 16 de Sevilla ha dictado un auto en el que procesa a Antonio Tejado, sobrino de la cantante María del Monte, y a otros diez investigados de la banda que asaltó la vivienda y a los que atribuye hasta cuatro delitos graves que pueden acarrear penas superiores a los cinco años de prisión.

En el auto, al que ha tenido acceso este periódico, el juez Juan Gutiérrez Casillas atribuye a nueve de los investigados, entre ellos Antonio Tejado y el ciudadano ruso Arseny Garibyan, estos cuatro delitos: robo con violencia e intimidación en casa habitada y uso de instrumento peligroso, un delito de organización criminal, otro de detención ilegal y el último de lesiones a las víctimas.

Dice el juez que Antonio Tejado estaba “concertado con el resto de los involucrados“ y “facilitó la posibilidad al resto de los inculpados de entrar en el inmueble por la puerta trasera, sin necesidad de grandes quebrantos a dicha puerta y permitiendo el que fácilmente se pudiera entrar en el interior“.

Además, Antonio Tejado, prosigue el juez, para posibilitar el robo, “comunicó y puso en conocimiento del resto de los asaltantes el momento en el que la propietaria de la vivienda se encontraba en su interior para que de forma coactiva pudiera abrirles la caja fuerte, en orden a sustraer efectos y dinero en efectivo”.

El sobrino de la popular cantante es, según el instructor, “autor intelectual“ del robo junto a su amigo, el ciudadano ruso Arseny Garibyan, y por ello, Tejado “les describió a tal efecto las habitaciones del inmueble y posibilitó el acceso a los autores materiales y directos del robo violento para la sustracción con ilícito beneficio”.

Sobre los cinco asaltantes que ejecutaron el robo materialmente, el auto dice que “maniataron y tuvieron retenidos a los moradores de la vivienda”, contra su voluntad, “golpeándoles, maltratándoles y amenazándolos de muerte”. Todo ello, hasta que María del Monte abrió la caja fuerte, apoderándose de “joyas y relojes, así como de abundante cantidad de dinero en efectivo, entre otros efectos y enseres que se encontraban en el interior de la vivienda”.

“Atraco violento y de gran peligro”

El auto señala que las cinco víctimas (María del Monte e Inmaculada Casal, la hija de ésta, su marido y la empleada del hogar) sufrieron un “atraco violento y coactivo con empleo desproporcionado de la fuerza física por parte de los autores materiales, generando una situación de gran peligro para la integridad de las víctimas y una gran ansiedad y fundado temor en las mismas”.

María del Monte e Inmaculada Casal cuando declararon en los juzgados por el robo en su domicilio. / josé ángel garcía

Los investigados, subraya el juez, formaban una “auténtica red organizada comandada y encabezada por Arseny Garibyan“, quien impartía directrices a los otros “con la colaboración esencial en las indicaciones de la información que le facilitaba Antonio Tejado, y en la que utilizaron vehículos, diversos locales inmobiliarios, drones, teléfonos móviles, Walkie-Talkie, ganzúas“ y a varios receptadores para colocar los objetos robados en el mercado negro.

El magistrado insiste en que la banda calculó “con precisión el momento en el que podía realizarse el hecho con menor riesgo para ser descubiertos, empleando instrumentos peligrosos y mostrando gran violencia y agresividad para obtener un beneficio ilícito y antijurídico”.

Como consecuencia del robo, la periodista Inmaculada Casal sufrió diversas lesiones, en concreto sendos hematomas en la muñeca derecha, dice el juez, que recoge igualmente el daño psicológico que han sufrido las cinco víctimas a las que se ha diagnosticado un trastorno adaptativo como consecuencia de la situación que vivieron aquella madrugada de agosto de 2023.

Por último, el instructor recuerda que la tasación de las joyas sustraídas asciende a 181.345,53 euros, a los que se suman los 14.500 euros robados en efectivo. El magistrado da además un plazo de diez días al fiscal y a la acusación particular para solicitar la apertura de juicio oral y formular la acusación contra los 11 investigados.

El chalé de María del Monte e Inmacualada Casal. / efe

En febrero pasado, la investigación del asalto a la vivienda de María del Monte dio un nuevo giro cuando el instructor decidió imputar a otras tres personas en el robo, que vienen a sumarse a los ocho investigados que figuraban inicialmente en la causa. El juez ha puesto fin a la instrucción con el procesamiento de los once investigados. Los tres últimos imputados son C. M. C. R., A. J. R. R. y J. F. N. D., todos ellos con diversos antecedentes policiales por otros delitos.

El primero de estos investigados, que tiene antecedentes por robo o hurto de vehículo, lesiones y detención por una requisitoria, fue precisamente una de las personas que mantuvo una reunión la tarde del 23 de agosto -dos días antes del asalto- con Antonio Tejado y su amigo Arseny Garibyan en un bar junto a la Jefatura Superior de Policía de Blas Infante. El atestado de la Guardia Civil considera que C. M. C. R. sería uno de los "autores materiales" del asalto a la vivienda de María del Monte, ya sea por haber sido uno de los individuos que accedieron al interior de la vivienda o que se encargara de la vigilancia exterior o el transporte y la espera para la posterior huida de los otros investigados, y para ello apunta que la madrugada antes del robo, el 24 de agosto, su teléfono y el del ciudadano ruso Arserny Garibyan, sus teléfonos se posicionan en la zona de la vivienda, donde el ruso perdería incluso el terminal.

Según este atestado final de la Guardia Civil, la banda que asaltó el chalé de María del Monte estuvo vigilando la vivienda de la cantante desde al menos dos días antes del robo.