Antonio Tejado insiste en que no facilitó información a los ladrones y pide el archivo de la causa

Antonio Tejado insiste en su inocencia. El sobrino de María del Monte ha pedido al juez de Instrucción número 16 de Sevilla que archive la causa contra él por su presunta participación en el asalto al chalé de María del Monte e Inmaculada Casal, al considerar que no hay indicios de su presunta participación en los hechos y, en concreto, de que facilitara "información privilegiada" a los ladrones facilitando la entrada en la vivienda, comunicando cuando estaría su tía para que les abriera la caja fuerte y describiendo el interior de la casa.

El abogado Fernando Fernández Velo, que representa a Antonio Tejado, sostiene en el recurso de reforma que ha presentado contra el auto de procesamiento que no existen indicios que permitan asegurar que los autores materiales del robo "poseyeran información privilegiada relativa a la vivienda y a su distribución, sobre los sistemas de seguridad instalados en la misma, sobre la localización de la caja fuerte o la existencia de joyas en su interior".

De la investigación practicada, opina el defensor, se desprende que los asaltantes "actuaron en consonancia con el resultado de sus actos preparatorios, pesquisas y vigilancia, sin contar con información privilegiada aportada por terceros en disposición de poseerla". Así, considera una "deducción de lo más lógica" que los ladrones pudieran suponer que María del Monte e Inmaculada Casal disponían de una caja fuerte y que en la misma guardaran sus joyas y relojes de gran valor, pero entiende que hay indicios de que los ladrones "no contaban con información privilegiada, como puede ser el hecho de que llegaron a confundir una nevera pequeña y de color rojo que había en el dormitorio principal con la caja fuerte".

Y según el escrito del abogado del sobrino de la cantante, "mucho menos puede sostenerse que Antonio Tejado haya facilitado información a los autores con el objetivo de que se perpetrara el robo porque ningún indicio indica que en algún momento, bien sea de manera consciente o inconsciente, haya facilitado a nadie información relativa a la vivienda o sobre alguno de sus moradores, habituales o esporádicos".

Una "investigación retrospectiva"

La defensa del sobrino carga igualmente contra la investigación realizada por la Guardia Civil, al afirmar en su recurso que en ningún caso las pesquisas condujeron "de manera natural" hacia Antonio Tejado, sino que "más bien, tras el hallazgo casual de la relación entre Antonio Tejado y Arseny Garibyan en una exploración del perfil de este último en Instagram, da comienzo una investigación retrospectiva con respecto a Antonio Tejado".

Ni en los registros domiciliarios, intervenciones telefónicas, rastreos con GPS y otras diligencias practicadas, insiste el letrado, se ha aportado "un solo indicio sólido sobre la participación de Antonio Tejado en los hechos, facilitando información de ningún tipo, así como tampoco se obtiene ningún indicio de que el resto de investigados hubieran tenido en algún momento información como la que se pretende atribuir como facilitada por Antonio Tejado".

Para la defensa, no existe ningún indicio más allá de "conjeturas e hipótesis" de que el sobrino hubiera facilitado información de cualquier tipo sobre la vivienda o sobre la "información extraída de las conversaciones que mantenía con su tía o con la señora Casal, que giraban siempre en torno a la logística relativa a la entrega de un cachorro que María del Monte había solicitado a Antonio y que desde hacía un tiempo éste tenía consigo".

La defensa insiste en que las conversaciones con su tía versaban sobra la "necesidad imperiosa de entregar el perro"

"La insistencia, la intensidad y las preguntas formuladas en esas conversaciones obedecía, como ya se expuso, a la necesidad imperiosa de entregar el perro. El resto, de nuevo, meras hipótesis", añade el recurso.

El abogado concluye que "la realidad es que no es posible acceder a las conversaciones mantenidas en las llamadas telefónicas que efectuó Antonio con anterioridad a los hechos enjuiciados. Dar contenido a unas conversaciones telefónicas por quienes no intervinieron en ellas, de las que simplemente se tiene la certeza de que se realizaron y su duración, no puede tener cabida en Derecho y mucho menos pueden constituir indicios racionales de criminalidad".

El ciudadano ruso también pide el archivo

La mayoría de los otros investigados también han presentado recursos de reforma -y en algunos casos subsidiarios en apelación- solicitando el archivo de la causa, como es el caso de otro de los principales procesados, el ciudadano ruso Arseny Garibyan. Este investigado niega que haya "prueba de cargo ni indicios suficientes" de su participación en los cuatro delitos que se le atribuyen y que son los mismos que se imputan a Antonio Tejado: delito de robo con violencia e intimidación en casa habitada y uso de instrumento peligroso (1), de pertenencia a organización criminal (2), detención ilegal (3) y un delito de lesiones (4).

La defensa del ruso sostiene que se han practicado numerosas pruebas pero a su juicio no acreditan que el ruso "haya ejecutado o participado en los hechos que dan origen al procedimiento", además de que su cliente declaró "de forma clara y rotunda sobre su situación personal el día en que ocurrieron los hechos" y no hay prueba que desmienta su versión. También alega que ni en los móviles intervenidos ni en los repetidores de telefonía existe "prueba alguna de que el mismo tuviera relación con los demás investigados ni tan siquiera se encontrase en un lugar cercano a la finca de las víctimas, ni tan siquiera existe prueba dactiloscópica" que confirme su presencia en el lugar del robo.